Prosegue il ciclo di puntate di Belve, la trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani. La giornalista anche questa settimana darà vita a una puntata interessante e ricca di ospiti pronti a raccontare e raccontarsi al pubblico. Tra gli ospiti di questa sera, Gabriel Garko.

Francesca Fagnani

L’esperienza a Ballando con le stelle

L’attore proviene da un’ottima avventura nel programma del sabato sera di Raiuno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Per molti tra i favoriti alla vittoria finale, Garko in effetti è andato molto vicino al traguardo, mancandolo anche a seguito di due infortuni gravi, che certamente ne hanno compromesso le prestazioni.

Garko infatti si era infortunato al braccio e si era procurato la rottura del tendine. Nonostante tutto, il concorrente era riuscito a partecipare alla gara anche con un braccio ingessato. In prossimità del momento in cui avrebbe potuto liberarsi del tutore, l’attore ha dovuto sopportare un altro brutto infortunio, questa volta al polpaccio. L’incidente era occorso durante le prove della trasmissione. In una recente intervista aveva dichiarato: “Sono un tipo atletico, ma ho sempre fatto un tipo di allenamento che non ha nulla a che vedere con la danza: i ballerini hanno un genere di muscolatura diversa dalla mia che, negli allungamenti, rischia di strapparsi…quello che è accaduto a me”.

L’atteggiamento propositivo del concorrente è stato particolarmente apprezzato non solo sui social da parte del pubblico ma anche dalla giuria in trasmissione.

Milly Carlucci, Gabriel Garko e Giada Lini a Ballando con le Stelle

Carriera artistica

La partecipazione alla trasmissione ha certamente riportato Garko all’attenzione dei telespettatori, anche sotto altre vesti. Nato come Dario Gabriel Oliviero il 12 luglio 1972 a Torino è il terzo di tre fratelli, figlio di Claudio, pasticciere vicentino e Isabella Garchio, di origini messinesi.

La sua carriera era cominciata a metà degli anni novanta, quando Garko muove i primi passi all’interno del mondo dello spettacolo come modello, vincendo il titolo di Mister Italia. Nel 1995, è la volta dei fotoromanzi. Poi nei primi anni duemila, il volto di Garko è associato a numerose fiction di successo in casa Mediaset. Nel 2006, Garko diviene indiscusso protagonista della miniserie TV L’onore e il rispetto, trasmessa su Canale 5 e campione di ascolti. La fiction, firmata dalla regia di Salvatore Samperi, vede Garko interpretare il ruolo del mafioso Tonio Fortebracci.

Al fianco di Garko tra gli altri, Serena Autieri, Manuela Arcuri, Giancarlo Giannini e Virna Lisi.

Gabriel Garko ne L’onore e il rispetto



Nell’autunno 2010 è nel cast di Il peccato e la vergogna, nei panni di Nito Valdi, un poliziotto fascista durante la seconda guerra mondiale. Al suo fianco, Manuela Arcuri. Un’esperienza che a Garko consente di interpretare quello che per molti viene definito il personaggio più cattivo della TV italiana.

Lo stesso attore ha recentemente dichiarato che alcune persone lo avrebbero identificato a tal punto con quel personaggio, da destinargli anche delle minacce di morte.

Nel febbraio 2016 Garko è al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea alla conduzione della Sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo.

Madalina Ghenea, Gabriel Garko e Carlo Conti a Sanremo 2016

Vita sentimentale

Garko è famoso anche per alcune storie vissute o quantomeno attribuite con donne dello spettacolo. Dopo una breve unione con la collega Manuela Arcuri, ai tempi de Il peccato e la vergogna, all’attore è stato assegnato un presunto flirt con Serena Autieri verificatosi ai tempi del periodo de L’onore e il rispetto.



I più ricorderanno però anche le due relazioni, presumibilmente finte, avute con Eva Grimaldi (con la quale ha convissuto per otto anni tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000) e con Adua del Vesco negli anni in cui hanno lavorato insieme.



Ricordiamo che Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip. Era il 2020.

Di lì, la conferma della relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo. Oltre a questa Garko ha dichiarato di aver condiviso un percorso sentimentale anche con l’attore Gabriele Rossi.

Gabriel Garko

In relazione al suo coming out aveva dichiarato: “Preciso subito che non sono molto d’accordo col coming out: la vera normalità ci sarà quando non sarà più necessario doverlo fare. Innanzitutto, non è che tutti devono sapere i fatti tuoi, non è assolutamente giusto che una persona debba confessare pubblicamente la sua omosessualità solo perché la società impone che tutti devono essere eterosessuali. E se il mondo fosse al contrario? E se gli etero dovessero fare coming out?”.

L’attore aveva anche non tenuto nascosto il suo desiderio di paternità: “No, non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore e, per esempio, non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno. L’importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta, dovuta dignità a un orfano. Oggi più che mai, i giovani devono poter contare su una famiglia sana alle spalle, per difendersi dal mondo virtuale, dove tutti si sentono in diritto di giudicare tutti”.

Gabriel Garko

Quanto guadagna

Garko secondo alcune fonti sarebbe l’attore italiano più pagato. Le fonti parlano di guadagni pari a 75 milioni di dollari, calcolati tra il febbraio 2022 e il febbraio 2023. Sembra che tra retribuzioni anticipate, utili e lavoro pubblicitario, l’artista percepisca un cachet compreso tra i 12 e 20 mila euro per ogni ospitata. La sua partecipazione al Festival di Sanremo, invece, sarebbe stata corrisposta con un compenso di 43 mila euro.

Qualcuno fa anche notare la retribuzione diretta o indiretta percepita in seguito alla decisione di fare coming out al Grande Fratello Vip. Selvaggia Lucarelli, su Tpi, aveva scritto: “Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30 mila euro al Gf e 30 mila a Verissimo. Poteva dimostrarci di non voler più far parte di quell’ingranaggio e di avere uno slancio onesto, senza alcun ritorno, se non quello della verità”.

Le conferme ovviamente non arrivano dal diretto interessato. Certamente le cifre per un personaggio amato e desiderato quanto Garko sarebbero comunque molto importanti.

© Riproduzione riservata