È ancora mistero sulla situazione tra Fedez e Chiara Ferragni. I due, dopo un periodo di stallo erano stati visti insieme settimana scorsa. Ad oggi però la storia si tinge di un altro scoop, di un ennesimo capitolo raccontato da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona

Una situazione complicata

Secondo il paparazzo infatti, la situazione tra i due sarebbe tutt’altro che risanata. Una bomba sganciata dallo stesso corona sul proprio canale Telegram.

Corona non ha dubbi: Chiara Ferragni sarebbe realmente intenzionata a chiedere il divorzio. E il paparazzo non dimentica di specificare anche che la situazione di Fedez sarebbe tutt’altro che serena, poiché distrutto psicologicamente.

Fedez

Il cantante era apparso visibilmente in difficoltà nelle recenti uscite. A destare molta preoccupazione questa particolare balbuzie che aveva contrassegnato le recenti apparizioni del rapper, in occasione della presentazione del suo ultimo podcast per esempio, ma non solo. Una difficoltà della quale si sta parlando molto nelle ultime settimane.

Soprattutto perché il cantante pare ha saltato un appuntamento importante nella giornata di ieri.

Fedez e il logo di Lol 3

La presentazione di LOL 3

Fedez era atteso nella giornata di giovedì 2 marzo alla conferenza stampa di presentazione di LOL 3, show di successo prodotto da Endemol disponibile su Prime Video. Il cantante però non si è presentato all’appuntamento. Ha lasciato che facesse gli onori di casa Frank Matano, che insieme a lui è host del programma.

Nonostante l’assenza Fedez non ha inviato nemmeno un contributo video pre-registrato, che spiegasse le ragioni del suo mancato arrivo.

Per il musicista sarebbe stato questo il primo appuntamento in cui mostrarsi dal vivo in pubblico dopo l’ultima volta al Teatro Ariston, in occasione della finale del Festival di Sanremo.

Naturalmente non è ancora stato compreso se l’assenza possa esser stata motivata da imprevisti, motivazioni professionali, di salute o privati.

Fabrizio Corona

L’analisi di Fabrizio Corona

“Fedez sta male psicologicamente. Il rapper non si è presentato negli studi di Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol” , ha detto Fabrizio Corona.

Dopo la bufera post Sanremo, secondo il paparazzo le acque in casa Ferragnez sarebbero tutt’altro che serene. Tanto che Chiara Ferragni sarebbe sempre più propensa a chiedere il divorzio. E’ questa la motivazione con la quale Corona motiva lo stato di difficoltà del rapper.

“In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo“, ha dichiarato Corona.

Fedez e Chiara Ferragni

La nuova stagione di Ferragnez a rischio?

L’ex paparazzo ha poi aggiunto: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi” ha poi concluso Fabrizio Corona.

