Che sarebbe stata una questione di cui si sarebbe parlato a lungo era prevedibile. Altro capitolo della questione Fedez-Ferragni. I due ieri sera, sarebbero stati visti a cena insieme in un ristorante di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez (Instagram)

Pace fatta quindi? E chi può dirlo. Intanto però la notizia è che pubblicamente il rapper e la nota imprenditrice digitale sono stati avvistati nuovamente in coppia. A giudicare dalle foto, postate da Alberto Dandoloì e pubblicate su Dagospia sembrerebbe esser stata anche una serata serena e in armonia.

Volti distesi, chiacchiere, risa. Il necessario perché si possa auspicare in passi in avanti, in grado di scacciare questa crisi, vera o presunta che sia, della quale si parla da un pò di tempo.

Sono giorni nei quali la Fashion Week a Milano la fa da padrona, certamente un importante fonte di reddito per i Ferragnez. Ma quel che colpisce è che in effetti dopo giorni abbiamo un contributo fotografico di entrambi.

Fedez e Chiara Ferragni

Secondo Dandolo però, si tratterebbe di una mossa architettata e organizzata: “Volevano fare un’uscita di ricongiungimento mediatico e all’apparenza sembravano sorridenti”, sostiene Dandolo.

La mossa tuttavia ha ricordato alcune modalità viste già durante la separazione più chiacchierata del 2022, vale a dire quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Anche i due, l’anno scorso di questi tempi, avevano provato a postare alcuni contributi social che li mostravano a cena insieme. Proprio nel momento in cui si vociferava di una loro crisi nel rapporto.

Poco dopo però, nonostante anche un ulteriore video postato da Francesco Totti, nel quale l’ex calciatore richiedeva delicatezza e riservatezza alla stampa, le voci di una crisi divennero sempre più fondate. I due si separarono ufficialmente qualche mese più tardi.

Che sia lo stesso destino ad attendere Chiara e Fedez? Certamente ne sapremo di più a breve.

