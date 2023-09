Dopo il colpo di Stato della settimana scorsa, il Generale Brice Oligui Nguema ha prestato giuramento come Presidente di transizione del Gabon. Un ennesimo golpe in Africa, che segue da vicinissimo quello del Niger, e ha suscitato nella popolazione locale reazioni che in Occidente appaiono sorprendenti. RomaIT ne ha parlato in esclusiva con un celebre tiktoker di Libreville, Donald, che attualmente risiede all’estero. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Golpe in Gabon (immagine dalla pagina Facebook di France 24)

L’intervista esclusiva di RomaIT sul golpe in Gabon

Donald, che idea ti sei fatto degli avvenimenti di questi giorni?

Secondo me il colpo di Stato si è verificato al momento giusto: era l’unico modo per estromettere Ali Bongo dalla carica di Presidente del Gabon. Però, che ansia! Prima la diffusione dei risultati delle Elezioni Presidenziali con la delusione per lo scrutinio, e pochi minuti dopo i militari che annunciano di aver preso il potere… "Le général Brice #OliguiNguema a été désigné à l'unanimité président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, président de la transition", ont déclaré les militaires #putschistes du #Gabonhttps://t.co/SwMZcQynDk — Mirko Ciminiello (@MirkoCiminiello) August 30, 2023

Com’è ora la situazione in Gabon, per quanto ne sai?

Piuttosto buona, soprattutto per quanto riguarda alcune politiche sociali intraprese dall'attuale Presidente di transizione. Mi riferisco in particolare al pagamento delle pensioni e al rilancio delle borse di studio a livello di secondo ciclo del liceo, ma non solo.

Il Generale Brice Oligui Nguema (immagine dalla sua pagina Facebook)

Perché, a tuo avviso, la gente è così contenta di questo cambio di regime?

Fondamentalmente, perché dopo mezzo secolo è finalmente finito il regno di una famiglia che ha sempre governato il Paese [il predecessore di Ali Bongo era il padre, Omar Bongo, N.d.R.]. Una famiglia che si è arricchita senza però pensare alle sofferenze dei cittadini. È una nuova era che inizia per il popolo gabonese, che ha la possibilità di ricostruire il proprio Paese su nuove basi con una nuova Costituzione. Tutto è da rifare… Lo scrivente insieme a Donald, nell’agosto 2023 Ali Bongo Ondimba (immagine dalla sua pagina Facebook) Statua d’oro di Omar Bongo (1935-2009) a Franceville, Gabon (© David Stanley via Wikimedia Commons)

