Furto d’auto, se hai questo modello mettila in garage: è tra le macchine più rubate

Con la grande e incessante crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora pesantissima nel nostro Paese non si può mai e poi mai dormire sereni e tranquilli su due comodi e soffici guanciali. Se da un lato infatti siamo letteralmente sommersi da rincari che hanno invaso ogni settore, pure il lavoro latita.

Molti lo hanno perso mentre altri hanno visto ridurre pure in maniera assai drastica le ore lavorative. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in tanti meno soldini all’interno della busta paga. C’è poi pure chi non riesce a trovarlo. Il Governo, sia quello passato che odierno, sta cercando di dare una mano agli italiani maggiormente in difficoltà con l’erogazione di Bonus e Super Bonus.

E in tutto questo ecco che pullano come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia truffe di vario genere, soprattutto online. Del resto, si sa, il Web è un terreno molto fertile ove svilupparle e selezionare le vittime. E poi ci sono sempre i classici topi d’appartamento nonché coloro che si occupano di furti d’automobile. E se tu hai questo modello in particolare stai molto attento.

Furto d’auto, se hai questo modello mettilo al sicuro in garage

Per la verità, lo sveliamo subito non solo per un dovere di cronaca ma anche per evitare come la peste di creare illusioni e il Caos più assoluto, che non portano a niente, non si tratta per forza di cose di una vettura super cara o di lusso. Non per nulla, come la Cronaca ci insegna, non tutte le auto sono rubate per essere vendute.

Molte infatti sono sfruttate per realizzare rapine e per sfondare, in certi casi in maniera pure assai rocambolesca, le vetrine e le saracinesche di negozi e varie attività. Altre ancora sono ricercate per i pezzi di ricambio o perché considerate molto utili in Paesi lontani dal nostro. Al di là di ciò tu corri ai ripari mettendola sempre all’interno del garage di casa tua o del tuo posto di lavoro.

Quelli più a rischio ora

I modelli ora come ora più gettonati a livello di furto sono: la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Fiat Punto. Queste sono le prime tre in assoluto. Le seguono a ruota la Lancia Y, la Wolkswagen Golf, la Ford Fiesta, la Smart Fortwo Coupè, la Renault Clio, la Fiat Uno e, infine, la Opel Corsa. Insomma, la lista, come avete potuto notare è bella lunga oltre che assai diversificata.

In ogni caso pure se la vostra macchina non figura in essa non fate tanto i gradassi dal momento che i gusti dei ladri cambiano. Sono infatti molto capricciosi e le richieste del loro mercato possono cambiare. Inoltre vale sempre il famoso e assai colorito detto popolare che ” l’occasione fa l’uomo ladro”.