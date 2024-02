Automobili, è la fine di un’era: questa macchina non la vedrete più | E’ un colpo al cuore per tutti

Addio alla storica automobile a partire da marzo 2024: questo modello scomparirà completamente dalla circolazione.

L’industria automobilistica ha vissuto numerose rivoluzioni sin dalla sua nascita, e la recente introduzione della auto elettriche rappresenta una trasformazione assolutamente cruciale per miliardi di automobilisti in tutto il mondo.

In un contesto in cui i problemi legati al cambiamento climatico si fanno sempre più pressanti e dirimenti, con obiettivi ambiziosi da raggiungere in tempi brevi, l’Unione Europea ha scelto di abbandonare definitivamente le auto tradizionali, in favore di sistemi più sostenibili per l’ambiente.

Il cambiamento prende vita, per l’appunto, con la diffusione delle auto elettriche, mossa che promette una riduzione dell’inquinamento, costi inferiori di rifornimento e una guida semplificata per i rispettivi conducenti.

Lo stravolgimento dell’automotive richiederà però un impegno collettivo per migliorare le infrastrutture e superare gli ostacoli attuali, e non è tutto. L’avvento delle auto elettriche segnerà lo stop alla produzione di alcuni modelli storici e amatissimi, e uno di essi cesserà la produzione a partire dal prossimo marzo.

Automobili fuori produzione: apre le danze la Smart Fortwo

Secondo quanto si apprende dal portale “Auto.it”, la casa automobilistica Smart ha deciso di interrompere la produzione del suo modello storico. La Fortwo è stata in origine progettata per diventare la citycar per eccellenza grazie alle sue dimensioni compatte e ridottissime, e nasce dall’idea di Nicolas Hayek, fondatore dell’azienda Swatch.

L’avvio della produzione è stato sancito dalla joint-venture con Mercedes, e in effetti il nome stesso della vettura ne reclama la doppia paternità. Smart è infatti l’acronimo di “Swatch Mercedes ART“, e in inglese la sigla significa anche “furbo, intelligente”. In effetti, la Fortwo ha segnato decisamente un’epoca nella storia automobilistica mondiale, in particolare nei centri urbani. Lunga appena 2,50 metri, la vettura è in grado di sfrecciare nelle strade più congestionate, e permette parcheggi agevoli e veloci, rispetto ai veicoli più imponenti. Dotata di trazione posteriore e di motori 3 cilindri benzina e diesel montati sotto il vano di carico, la Smart Fortwo è in grado di scattare senza sforzo, e rappresenta senza dubbio uno dei 4 ruote più adatti alla vita in città. La sua produzione, però, sta per essere bruscamente interrotta.

Addio alla Smart Fortwo

Brutte notizie per gli aficionados della Smart Fortwo: la casa di produzione ha infatti scelto di cessare da marzo la produzione della versione tradizionale, per concentrarsi su modelli elettrici in linea con i diktat green dell’Unione Europea.

In commercio si potranno perciò reperire solo la nuova Smart#1 e la C-Suv Smart#3, prodotte in Cina da Geely.