Autovelox, non tutti sono attivi: il trucchetto per riconoscere quelli in funzione | Evita di farti fregare

Attenzione agli autovelox, non tutti sono per la verità attivi. Ecco come non farsi fregare.

L’autovelox, chiunque guidi o sia in possesso di una patente, sa molto bene di che cosa si tratta. Inutile negare che quest’ ultimi sono particolarmente odiati da coloro che amano la velocità. Costoro infatti quando si trovano al volante della propria auto, perdono ogni inibizione e si lasciano andare al brivido dei limiti abilmente superati.

Tutto ciò però è pericolosissimo, in primis per il guidatore stesso, in secundis anche per altre persone che possono trovarsi sulla strada, sia in qualità di pedoni che di altri guidatori. Gli autovelox dunque non sono progettati e messi lì dove li vediamo per fare dispetto ai guidatori e spillare loro un sacco di soldi con le multe, ma per il bene di tutti.

Del resto si sa, come recita un famoso detto, prevenire è meglio che curare e sarebbe un dispiacere grosso dover incorrere in un terribile incidente, che si sarebbe invece potuto benissimo evitare. Dunque è bene prestare sempre attenzione alla velocità su strada, salvo che non vogliamo veder fioccare multe su multe, alquanto salate, che coi tempi che corrono, sarebbero da evitare come la peste

Autovelox, di che cosa si tratta

Altro non sono che dei dispositivi che la Polizia Stradale pone lungo le strade appunto per misurare la velocità dei passanti e, in caso di mancato rispetto, scatta una fotografia che consente di individuare l’automobile e procedere poi alla sanzione. Tuttavia, riallacciandoci al concetto del prevenire che è meglio di curare, gli autovelox devono essere sempre e comunque ben segnalati.

Questo deve infatti essere un invito per i conducenti a moderare la velocità, essendone nelle vicinanze. Quello che però molti non sanno è che non sempre però sono in funzione quelli che vediamo. Un modo per verificarlo sarebbe notare il flash della fotografia, ma in quel caso sarebbe anche troppo tardi. Ergo, esiste un modo per capire al 100% se sono in funzione o no?

Come capire se funzionano oppure no

In risposta alla domanda ve lo diciamo subito, purtroppo per voi conducenti non è possibile saperlo con certezza! Iniziamo dicendo che se un autovelox è presidiato da agenti in divisa ed è ben visibile lungo la carreggiata, quello funziona di certo, dato che coloro che lo presidiano lo conoscono bene e sono in grado di rimetterlo anche in sesto in men che non si dica.

Quelli che invece sono posti lungo la strada, come citato poche righe prima, scattano una fotografia solamente in caso di mancato rispetto del limite di velocità, ergo se scatta il flash funzionano e pure alla grande. Altri invece è facile che siano abbandonati a loro stessi dalle forze dell’ordine. In codesto caso si parla dunque di scatole vuote, ma che è bene che stiano dove sono a scopo di deterrenti.