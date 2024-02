Pioggia di soldi in arrivo: dal 15 Febbraio queste famiglie gioiranno | È arrivata la comunicazione dall’INPS

In arrivo un botto di soldi in arrivo il 15 Febbraio. Molte famiglie gioiranno tantissimo. Lo dice l’INPS.

In un momento di profonda crisi, sia sociale che economica, che vige tuttora nel nostro Paese e che, a onor del vero, non accenna nemmeno a diminuire, quando si sente parlare dell‘arrivo di tanti soldini si inizia a esultare. Del resto in questo periodo, con la brutta aria che tira nel nostro Paese, ne abbiamo tutti quanti un gran bisogno.

Ovviamente le più bisognose sono le famiglie italiane, in particolar modo quelle più bisognose e con figli piccoli a carico. Per loro a stretto giro, come ci comunica l’INPS c’è una lieta novella che inciderà e non poco sul classico bilancio familiare. Farlo quadrare è davvero molto dura vista le spese fisse che bisogna sostenere ogni mese.

E poi non mancano nemmeno quelle impreviste che sanno rivelarsi pure assai esose e che capitano nei momenti più impensati e sbagliati. Dunque riuscire ad ottenere degli aiuti da parte dello Stato, tramite Bonus e/o Super Bonus di vario genere, è da vedersi come un’autentica manna dal cielo. Qui però parliamo di ben altro.

Pioggia di soldi per tante famiglie dal 15 Febbraio, lo dice l’INPS

Ce ne da ampia notizia l’INPS anche sul suo sito ufficiale che è sempre bene visitare con una certa frequenza per rimanere costantemente aggiornati sulle più importanti novità. Tanto più che in questo momento l’Ente sta creando dei bandi. Si ricercano varie figure per ampliare l’organico in molte zone d’Italia.

Al di là di ciò che può comunque portare a nuovi posti di lavoro e dunque di altrettanti lavoratori che fanno parte di svariate famiglie, per quest’ultime a partire da giovedì 15 Febbraio, è in arrivo un cospicuo aiuto a livello economico che tuttavia è già ben noto. Sapete di che cosa stiamo parlando?

In arrivo l’assegno di inclusione

Si tratta, udite, udite, dell’assegno di inclusione. Quest’ultimo è riconosciuto a quei nuclei familiari che al loro interno abbiano almeno un componente con più di 60 anni di età in una condizione di grande difficoltà. Parliamo di disabilità o di problemi di salute sia fisici sia psicologici che non gli consentono di stare da solo e di vivere serenamente la propria vita e che necessita di molte cure e di assistenza.

Ovviamente la gravità del suo stato è stabilita in primis dal medico curante e poi dall’ ASL. L’assegno non viene percepito in maniera automatica ma è necessario farne domanda all’INPS ove bisogna fare pervenire in via telematica tutta la documentazione necessaria. A livello di cifre, più è elevata la percentuale di invalidità e più sono elevate.