Funerali di Michelle, 17enne sepolta al cimitero di Santa Ninfa

Si sono svolti i funerali di Michelle Causo nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Presentazione in via di Torrevecchia nel quartiere di Primavalle a Roma. Il feretro, posizionato per tutta la funzione al centro della navata, dietro un cuore di fiori con la scritta “Ti amo” fatto preparare dal fidanzato, ha lasciato la chiesa tra decine di palloncini bianchi, rosa e argentati con le iniziali della giovane, che sono stati liberati in aria appena il carro funebre ha lasciato il piazzale.

Primavalle saluta Michelle

Durante il funerale i genitori della ragazza hanno assistito alla funzione seduti. Centinaia i ragazzi e i giovani che hanno voluto partecipare e che hanno salutato Michelle anche con due striscioni con le scritte “Le anime leggere volano in cielo per illuminarci” e ‘Sempre con te amore nostro”. “Michelle, Michelle”, hanno urlato i presenti al momento in cui il feretro si è allontanato dalla chiesa verso il cimitero di Santa Ninfa a Fiumicino, dove la ragazza sarà sepolta. (Zap/ Dire)

