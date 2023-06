Funerali Berlusconi a Milano, piazza Duomo gremita – Video

(Adnkronos) –

Piazza Duomo, a Milano, gremita per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto lunedì all'età di 86 anni. Migliaia di persone in piazza per assistere alla celebrazione attraverso i maxischermi. Sono 2.000 le persone nella cattedrale, circa 10.000 quelle che seguono le esequie all'esterno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

