Berlusconi, Parietti: “Mancherà anche a chi non lo ammette” – Video

(Adnkronos) – "Ci sono centinaia di ricordi diversi uno dall'altro, ma sempre di grande affetto, stima ed è energia: mancherà anche a chi non lo ammetterà mai. Oggi è il giorno del ricordo". Così la showgirl Alba Parietti ricorda Silvio Berlusconi nel giorno dei funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio. "Non si può dire a un Paese cosa provare, se il Paese prova lo stesso sentimento che prosso provare io oggi", affermai. Secondo Parietti, Silvio Berlusconi "mancherà a tutti, soprattutto a quelli che ne hanno sempre parlato male, perché non sapranno contro chi accanirsi". Quanto al suo rapporto con l'ex presidente del Consiglio, Parietti aggiunge: "Io questo gli devo, di avermi ascoltato quando avevo bisogno, senza secondi fini. Ci ha diviso un pensiero politico differente -sottolinea- ma è anche quello che ci ha unito, per il rispetto massimo del pensiero dell'altro, senza che nessuno cercasse mai di prevaricare". E conclude: "Era una persona che non voleva male a nessuno". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

