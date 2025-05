Fuga bollette: ti pagano 80.000€ per sparire dalle città care e vivere finalmente libero | Firma entro giugno

Prendi i soldi e fuggi via. Hai poco tempo per approfittarne, altrimenti le bollette ti affosseranno

In un momento storico in cui il costo della vita sembra non conoscere tregua, sempre più italiani stanno valutando l’idea di lasciare tutto alle spalle. Non si tratta più solo di un sogno romantico, ma di una concreta necessità.

Bollette alle stelle, affitti in continuo aumento e una spesa quotidiana che diventa ogni giorno più insostenibile stanno portando famiglie intere a cercare alternative radicali.

L’idea di fuggire da un sistema che pare strozzare il cittadino medio si sta facendo largo tra persone di ogni età. C’è chi, dopo aver lottato per anni con stipendi che non coprono nemmeno le spese base, guarda oltre i confini nazionali in cerca di un nuovo inizio.

Non è raro incontrare famiglie che, pur avendo due redditi, non riescono più a sostenere l’affitto di un appartamento in città o le bollette sempre più salate. Il prezzo del gas, dell’energia elettrica, dell’acqua e perfino della raccolta rifiuti grava in modo pesante sui bilanci domestici.

Il costo della vita è ormai improponibile

Anche fare la spesa è diventata una sfida. I rincari sulle materie prime, sui prodotti alimentari e sui beni di prima necessità hanno trasformato la spesa settimanale in un lusso. Molti sono costretti a rinunciare a carne, pesce o altri alimenti considerati fino a poco tempo fa normali, per ripiegare su prodotti scontati o confezioni ridotte.

La qualità della vita è crollata e il malcontento si respira ovunque: nei supermercati, negli uffici, nelle famiglie.

Non sorprende quindi che l’idea di trasferirsi in un luogo più economico, più sostenibile e meno stressante stia attirando sempre più italiani. Alcuni lo fanno per disperazione, altri con la speranza di ricominciare. Le mete preferite? Spesso sono paesi europei più economici, oppure realtà più piccole, lontane dal caos delle grandi città e con costi della vita molto più contenuti.

La fuga con 80 mila euro

Ed è proprio in questa direzione che si inserisce una delle notizie più interessanti degli ultimi mesi: l’iniziativa lanciata in Irlanda, dove il governo ha deciso di incentivare il trasferimento verso le sue isole meno popolate. Come riportato da money.it, attraverso il programma “Our living islands” si possono ricevere fino a 84.000 euro per acquistare e ristrutturare una casa abbandonata su una delle 30 isole selezionate. Il contributo, riservato a chi acquista immobili costruiti prima del 1993 e disabitati da almeno due anni, è pensato per attrarre nuovi residenti, favorire il ripopolamento e rilanciare l’economia locale.

Le isole coinvolte offrono paesaggi mozzafiato, ritmi di vita lenti e comunità accoglienti. L’iniziativa prevede anche il potenziamento di infrastrutture essenziali come scuole, sanità e internet veloce. Un’idea allettante per chi sogna una vita più serena lontano dal logorio della vita urbana. E chissà che non sia proprio questo il futuro per tante famiglie italiane, in fuga da un sistema che non lascia più spazio alla dignità quotidiana.