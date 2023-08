Frosinone-Napoli 1-3, gol di Politano e doppietta di Osimhen

(Adnkronos) –

Il Napoli vince per 3-1 in rimonta sul campo del Frosinone nell'anticipo in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia, in svantaggio per il rigore trasformato da Harroui, ribalta la situazione nel primo tempo con le reti di Politano e Osimhen. Nel finale, l'attaccante nigeriano firma la doppietta personale e completa il tris azzurro. Pronti, via e il Napoli deve rincorrere. Cajuste bagna il debutto in maglia azzurra stendendo Baez nell'area dei campioni d'Italia. L'arbitro ci pensa, il check del Var conferma: rigore. Dal dischetto Harroui non sbaglia, 1-0 per i ciociari al 7'. Il Napoli accusa il colpo, Meret al 14' rischia di combinare un disastro nei pressi della propria linea di porta ma evita guai. La formazione di Garcia entra progressivamente in partita, avanza il baricentro e comincia a innescare Osimhen. Al 24', il pareggio degli ospiti. La prima conclusione di Zielinski viene murata, Politano prova al volo e batte Turati: 1-1 al 24', complice una retroguardia laziale non irreprensibile. Il gol scioglie i muscoli del Napoli, che alza il ritmo e preme con convinzione. Al 36' gli azzurri trovano il raddoppio, ma la rete di Raspadori viene annullata per fuorigioco di Cajuste. E' tutto buono al 42', quando Osimhen riceve e scarica un destro potente sotto la traversa: 1-2. Il Frosinone nella ripresa prova a raddrizzare la situazione e non ha paura di aggredire. Al 57' i padroni di casa vanno ad un soffio dal pareggio: punizione di Baez, palo pieno. Il Frosinone cerca di spingere e offre spazi alle ripartenze del Napoli. Osimhen prova un paio di accelerazioni, Lobotka ha a disposizione un paio di palloni ma non brilla per precisione. Al 72' si vede Raspadori, Turati è attento e tiene il Frosinone in partita. Il sipario sul match cala al 79'. Imbucata verticale per Osimhen che si presenta davanti a Turati e non sbaglia: 1-3, game over.

Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nell'altro anticipo delle 18.30, il Verona vince 1-0 sul campo dell'Empoli. I veneti si impongono con il gol di Bonazzoli, a segno al 75'. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata