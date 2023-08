Grecia, nuovo allarme incendi: evacuati 7 paesi nell’est

(Adnkronos) – E' di nuovo allarme incendi in Grecia. Sette paesi nella regione di Evros, nel nord-est del Paese, sono stati evacuati oggi a causa di un vasto incendio boschivo vicino alla città di Alexandroupolis. Il primo ordine di evacuazione è stato inviato questa mattina ai villaggi di Nipsa, Aetochori e Pefka, seguito da un altro messaggio, inviato intorno alle 16, che sollecitava l'evacuazione dei villaggi di Loutros, Agnantia, Aristino e Doriko, riporta il quotidiano greco "Kathimerini". Secondo i vigili del fuoco, al momento non c'è alcun pericolo immediato ma, come di consueto con gli incendi nella zona, il forte vento e il fumo stanno rendendo la situazione difficile per i residenti vicini. Le autorità hanno anche chiuso l'autostrada Egnatia in entrambe le direzioni fino allo svincolo della zona industriale di Alexandroupolis a causa del fumo denso. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata