Frosinone 4-2 Sassuolo: un grande secondo tempo regala la vittoria ai gialloblù

Vittoria più che convincente del Frosinone, che ribalta un primo tempo approcciato male e nella ripresa schianta il Sassuolo. Terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di Di Francesco, che salgono a quota 7 punti in classifica, e sognano in grande.

Primo Tempo

Partenza forte del Sassuolo che nel giro di due lancette d’orologio si rende pericoloso con un bel destro di Bajrami, deviato in angolo da un’ottimo internvento di Turati. Al minuto 6′ arriva il vantaggio dei neroverdi con un’imbucata di Pinamonti, che solo davanti a Turati mette in rete da posizione defilata. La risposta della squadra ciociara arriva al minuto 12′, con un bel cross di Oyono incornato bene di testa da Cheddira, con la palla che però, si perde sul fondo. L’occasione clamorosa per il Frosinone arriva al minuto 19′, con uno bello scambio sulla sinistra tra Baez e Cheddira, che mette in mezzo un pallone solo da spingere in porta, ma Soule spara alto a portiere battuto. Al minuto 24′ arriva il raddoppio del Sassuolo ancora con Pinamonti che in girata volante, dal limite dell’area, batte Turati per la seconda volta. Il Frosinone prova la reazione immediata, prima al 27′, con un lancio di Soule che oltrepassa l’area di rigore e trova solo Baez, che di testa da pochi passi, spara addosso a Cragno, due minuti dopo è Cheddira a testare i riflessi di Cragno, con un colpo di testa che il portiere neroverde devia miracolosamente in angolo. La prima ammonizione della gara la subisce Romagnoli, reo di una trattenuta su Berardi, lanciato in contropiede. Al minuto 44′ un contatto dubbio in area neroverde viene controllato tramite il VAR, che corregge la decisione di Prontera e assegna un calcio di rigore ai giallloblù. Dal dischetto va Cheddira, che spiazza Cragno e accorcia le distanze al minuto 45′. La prima frazione di gioco termina sul risultato di 1-2 in favore dei neroverdi.

Secondo Tempo

Parte meglio il Frosinone nella ripresa. L’ingresso di Kaio Jorge mette brio alla gara, creando presupposti importanti nei primissimi minuti. Al minuto 57, Cheddira lanciato a rete, cade in area dopo un contatto, per Prontera non c’è nulla da sanzionare. Al minuto 70 arriva il pareggio del Frosinone con un belliissimo destro al volo di Mazzitelli, che da un’azione d’angolo, batte Cragno da fuori area. Dopo appena 5 minuti ecco che i gialloblù trovano la rete del sorpasso, ancora con Mazzitelli, che ribadisce in rete un azione insistita degli uomini di casa. Al minuto 80′, un parapiglia a bordo campo porta all’ammonizione di Caso ed Erlic. L’occasionissima per chiudere la partita la trova Soule, al minuto 85′, con un’azione solista che termina con un tiro che infrange il palo alla destra di Cragno. Nel corso del recupero, altro legno del Frosinone, con Garritano che a botta sicura scheggia la traversa. al minuto 93 miracolo di Turati, che salva sulla linea di porta un colpo di testa di Toljan. Chiude i conti la squadra gialloblù al minuto 97, con un contropiede orchestrato bene da Cheddira, che serve Lirola solo al centro dell’area e mette in rete a porta libera. Termina la gara dopo 8 minuti di recupero, Frosinone batte Sassuolo 4-2.

Pagelle

Turati 8: non può nulla sulle reti neroverdi. Salva sul tiro di Castillejo allo scadere. Provvidenziale e miracoloso a salvare sulla linea, un colpo di testa a botta sicura di Toljan.

Oyono 7: Soffre nel primo tempo le folate di Lauriente. Nella ripresa sale in cattedra e serve l’assist al bacio per il gol del pareggio di Mazzitelli.

Monterisi 5: Ha un cliente scomodo dalla sua parte di nome Domenico Berardi e lo si nota durante tutto il primo tempo. L’attaccante neroverde è una spina nel fianco per il difensore del Frosinone, che esce anzitempo dalla partita.

Okoli 6,5 (dal 45′): Entra per blindare il reparto e ci riesce alla perfezione.

Romagnoli 6,5: Perde Pinamonti sul gol dello 0-2. Anche lui nel secondo tempo sale di prestazioni e chiude il reparto con una prova rocciosa.

Marchizza 6,5: Prova sterile nel primo tempo, dove non da mai la spinta necessaria per essere pericoloso. Nel secondo tempo cresce insieme a tutta la squadra.

Mazzitelli 8: Il capitano è il faro della squadra gialloblù. Inventa un gol da cineteca con un destro volante da fuori area, che si insacca alle spalle di Cragno. Dopo appena 5 minuti, porta in vantaggio il Frosinone ribadendo in rete un’azione d’attacco insistita. Man of the match.

Lirola 7 (dal 85′): Gol da opportunista il suo, che segue il contropiede di Cheddira e chiude i giochi allo Stirpe.

Barrenechea 6: Macina chilometri e recupera palloni importanti in mezzo al campo, esce stremato a metà del secondo tempo dopo una prova convincente.

Garritano 6,5 (dal 69′): Si rende pericoloso allo scadere con un tiro che scheggia la traversa.

Gelli 6,5: Prova di cuore della mezzala gialloblù. E’ l’uomo ovunque, recupera palloni e fa ripartire le folate degli attaccanti di Di Francesco.

Brescianini (dal 83′): S.V.

Baez 5,5: Esce dopo un primo tempo niente male, va vicino al gol con un bel colpo di testa in tuffo. Duetta bene con Cheddira, mette dei palloni al centro interessanti, su uno dei quali nasce il rigore del 1-2.

Kaio Jorge 7,5 (dal 45′): Stravolge la partita. Il suo ingresso in capo da un peso specifico diverso all’attacco gialloblù. Solo il legno gli nega un gol che avrebbe meritato ampiamente.

Soulé 7: E’ uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo. Nella ripresa aumenta i giri e arremmba nell’area neroverde

Cheddira 7,5: Realizza la rete che riapre la gara a fine primo tempo. Chiude la gara con un altruismo invidiabile, quando lanciato a rete, serve Lirola meglio appostato che la mette in rete.

All. Di Francesco 7: Da uno scossone alla squadra a fine primo tempo. I suoi uomini rientrano indemoniati nella ripresa e ribaltano un match che si era messo malissimo.

