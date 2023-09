Troppa Roma per l’Empoli, all’Olimpico finisce 7-0 doppietta per Dybala

Parte subito forte la squadra di Mourinho, che dopo appena un minuto trova il vantaggio con Dybala su calcio di rigore, poi di Sanches e un’autogol fissano il risultato sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa i giallorossi calano il poker ancora con Dybala, poi Cristante, Lukaku e Manicini fissano il risultato sul 7-0.

Parte subito forte la squadra di Mourinho, che dopo appena un minuto trova il vantaggio con Dybala su calcio di rigore, poi di Sanches e un’autogol fissano il risultato sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa i giallorossi calano il poker ancora con Dybala, poi Cristante, Lukaku e Manicini fissano il risultato sul 7-0. Troppa Roma per un’Empoli troppo brutto per essere vero. Prima vittoria per gli uomini di Mourinho, buona la risposta dei nuovi che esordivano con la maglia giallorossa, rima presenza e primo gol per Renato Sanches ha anche trovato il gol del 2-0, due nomi su tutti, Dybala he con i suoi numeri ha deliziato la platea dell’Olimpico, ma soprattutto Bryan Cristante, che serve assist e fa gol, semplicemente il migliore in campo.

Primo Tempo

Primo minuto di gioco e subito la prima emozione, da un cross da destra di Kristensen, Walukiewicz tocca il pallone con il braccio, calcio di rigore per i giallorossi. Dal dischetto si presenta Paulo Dybala, che batte Berisha con un tiro a mezz’altezza alla sinistra del portiere. Passano soltanto otto minuti e la Roma trova il raddoppia, ancora un cross dalla destra di Kristensen e perfetto inserimento di Renato Sanches, che di testa, all’altezza del dischetto di rigore sigla il due a zero. Al diciottesimo Paredes calcia un’angolo direttamente in porta, ma trova il palo a dirgli di no. I giallorossi dominano la gara, al 20′ colpo di testa di Cristante, servito da Spinazzola, ma palla alta. Prova a reagire l’Empoli con due tiri dal limite entrambi con Cambiaghi, il primo deviato in calcio d’angolo , il secondo finito altissimo, siamo alla mezz’ora. Al 35′ Cristante serve Lukaku al limite dell’area di rigore che gli fa ritornare il pallone, carambola con Grassi e pallone che schizza nella porta empolese beffando Berisha, 3-0. Finisce qua il primo tempo, grande prima frazione per gli uomini di Mourinho.

Secondo Tempo

Bastano dieci minuti alla Roma per calare il poker, ancora Dybala servito da Cristante, entra in area con una finta manda per le terre due difensori avversari e sigla il 4-0. Al minuto sessantacinque un sussulto per la squadra toscana, cross dalla sinistra e colpo di testa di Caputo ma Rui Patricio non si fa trovare impreparato. Un minuto dopo e’ Baldanzi a provarci, ma questa volta e’ il palo a salvare la Roma. Al 79′ manita giallorossa, Bryan Cristante servito da Belotti, dal limite dell’area spara un missile terra aria che si in fila sotto la traversa, ed e’ 5-0. Due minuti dopo primo gol di Romelu Lukaku, e’ di nuovo Belotti a vestirsi da assist man e servire il belga per il 6-0. Al minuto 85 sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il settimo gol con Mancini che spinge la palla in rete dopo un tocco dell’onnipresente di Cristante. Dopo tre minuti di recupero la gara finisce 7-0.

Pagelle

Rui Patricio: 6

La prima parata la effettua al 46′ su un tiro da fuori area, serata tranquilla per il numero uno giallorosso

Mancini: 6,5

L’empoli non impensierisce quasi mai la retroguardia della Roma, ma quando lo fa, lui i fa trovare sempre pronto, sul finire di gara trova anche il gol

Llorente: 6,5

Chiamato a sostituire Smalling non si fa trovare impreparato, buona prova

Ndicka: 6

Prima con la maglia giallorossa, il peggiore della difesa, spesso svagato e nervoso

Kristensen: 7

Dal suo piede parte il cross che Walukiewicz colpisce con il braccio per il rigore dell’uno a zero, poi serve a Sanches il pallone del raddoppio

Paredes: 6,5

Buona partita, il centrocampo dell’Empoli non gli crea particolari problemi

Cristante: 8

Cuce il gioco e fa ripartire il gioco, cerca il gol in un paio di occasioni, propizia l’autogol di Grassi, serve a Dybala il pallone del 4-0 e poi realizza il 5-0 con un missile che si infila sotto la traversa, mette lo zampino anche sul gol di Manicini

Sanches: 7

Prima da titolare e primo gol, moto perpetuo, se a condizione fisica cresce la Roma ha veramente trovato un gran calciatore

Spinazzola: 6,5

Spin nel fianco sulla fascia sinistra, Cancellieri molto in difficolta’ davanti alle sue sgroppate

Dybala: 7

Pronti e via e si ritrova calciare il rigore dell'uno a zero, sigla il 4-0 con un colpo di classe, il vero campione della squadra

Lukaku: 6

Si batte con i difensori avversari, copre il pallone e fa salire la squadra, nella ripresa trova il primo gol con la maglia giallorossa

Bove (46′): 6

Buon secondo tempo, sostituisce Renato Sanches senza farlo rimpiangere

Belotti (64′): 6

Entra al posto di Dybala a risultato gia’ acquisito, si batte, corre, sgomita, un lottatore

Pagano (75′): s.v.

Azmoun (84′): s.v.

El Shaarawy (84′): s.v.

