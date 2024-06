Friggitrice ad aria, se cucini questi alimenti la rovini per sempre: sarai costretto a buttarla | Occhio a non sbagliare

In friggitrice ad aria, questi alimenti proprio non potrete cucinarli o rischiate di rovinarla per sempre. Fate attenzione a non sbagliare, seguite i consigli, se non volete buttarla.

La friggitrice ad aria è diventata molto in voga tra gli elettrodomestici più acquistati in questi ultimi mesi, è come se fosse la rockstar tra le friggitrici. Badate bene però che la friggitrice ad aria non è una classica friggitrice, in quanto non è l’olio che cuoce gli alimenti, quanto l’aria.

Potremmo definirla un piccolo forno, giusto per capirci, anche se in realtà, non è propriamente la stessa cosa, le funzionalità sono diverse, portando questo piccolo gioiellino a classificarsi in una posizione a se.

Inoltre, grazie alla sua potenza, potrete cucinare in maniera ancora più rapida di quello che fa un forno, ad un costo sicuramente meno eccessivo, essendo di dimensioni più compatte. Grazie anche al modo salutare di cucinare, sono molti che usano questo piccolo elettrodomestico, per preparare moltissimi piatti.

Però badate bene, perché non tutti gli alimenti possono essere posti all’interno del cestello della friggitrice ad aria, molti rischiano non solo di rovinarla per sempre ma anche di sprecare il cibo inutilmente. Se non volete buttarla, proseguite nella lettura.

Friggitrice ad aria: non cucinare questi alimenti

Sappiate che in friggitrice ad aria potrete cucinare quasi di tutto e potrete dare sfogo alla vostra fantasia o seguire una delle tantissime ricette pubblicate online. C’è quasi una soluzione per tutto in rete, oltre ai vari consigli e libri pubblicati dalle varie food blogger.

Per farvi un esempio, la grande Benedetta Rossi, ha dedicato un intero libro alla realizzazione di moltissime ricette, con tanti suoi “consigli furbi”, che vi daranno l’ispirazione per cenette o pranzetti sempre nuovi e interessati.

Se non volete buttarla, non fatelo

Come dicevamo, la friggitrice ad aria non può essere utilizzata per cucinare tutti i tipi di alimento, motivo per cui, oggi vogliamo svelarvi alcuni di questi cibi inseriti nella blacklist degli alimenti, sconsigliati da cucinare con la friggitrice, qualora non voleste buttarla dopo poco.

Sicuramente, tutto quello che è in pastella non va d’accordo con questo metodo, in quanto non c’è l’olio che frigge, ma l’aria. Provate a passare il cibo nel pane grattugiato e poi vedrete la differenza. Inoltre non tutta la verdura può essere cotta in questo elettrodomestico, come dimostrano i broccoli, così come fareste meglio a non cucinare un pollo intero o prodotti che necessitano di una bollitura. Insomma, per l’elenco completo dei cibi da evitare, se vi fate una ricerca online, troverete tutte le indicazioni su come sfruttare al meglio la vostra friggitrice ad aria.