Francesco Oppini, chiamata d’emergenza al 118: portato via in barella | Cosa riporta il referto medico

Attimi di preoccupazione per Francesco Oppini, il quale avrebbe chiamato urgentemente l’ambulanza. Andiamo a scoprire cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Sicuramente il reality condotto da Alfonso Signorini è servito per far conoscere agli italiani Francesco Oppini, noto per essere il figlio della showgirl Alba Parietti. Infatti è riuscito ad eliminare l’etichetta del “figlio di…” con questa esperienza televisiva.

Nella casa ha avuto modo di relazionarsi con alcuni concorrenti. Dayane Mello aveva esternato un suo interesse, ma non è stata corrisposta perché lui all’epoca era fidanzato. Anche Tommaso Zorzi si era fatto avanti, ma alla fine ha trionfato l’amicizia in nome dell’affetto che li legava. A un certo punto è andato via perché il reality si sarebbe prolungato di qualche mese, così lui ed Elisabetta Gregoraci sono usciti perché desideravano per poter riabbracciare la famiglia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Grazie al GF vip ad oggi collabora con radio e giornali, argomentando il calcio. Andando nello specifico, è un telecronista sportivo per le partite della Juventus nel programma diretta stadio in onda su 7 Gold. Poi è stato anche presente nel cast di Oggi è un’altro giorno, programma di Serena Bortone ormai sostituito da La volta buona di Caterina Balivo.

In queste ore è al centro dell’attenzione perché è stato protagonista di un episodio spiacevole. Non a caso è dovuta intervenire l’autoambulanza, In seguito a una chiamata al 118 fatta proprio da lui. Ma cosa sarà successo? Andiamo immediatamente a scoprirlo.

La Instagram story di Francesco Oppini preoccupa i fan

I fan sono concordi nel dire che Francesco Oppini si sia rimboccato le maniche per ottenere un suo spazio nel mondo dello spettacolo. Con impegno e dedizione è riuscito ad abbattere falso mito della raccomandazione, dal momento che è il figlio di uno dei volti più celebri della televisione italiana.

Essendo un personaggio pubblico, tende spesso a condividere la sua quotidianità con i follower. Non ha fatto eccezione neanche stavolta, dal momento che ha realizzato una storia per dare aggiornamenti sul suo stato di salute. Purtroppo sono dovuti intervenire gli addetti all’ambulanza.

“Poteva andare molto peggio”

In pratica ha pubblicato una serie di storie dove compare steso su un lettino pronto per essere portato via da quelli dell’ambulanza (hanno il volto oscurato per volontà di Francesco): “Ecco il mio lunedì; nulla test di grave, mi sono fatto male alla schiena in palestra”.

Nell’altra Instagram story si può vedere una parte del referto medico in cui evidenzia una contrattura muscolare paravertebrale dorso-lombare: “Mettiamola così, per il dolore che ho sentito poteva andare molto peggio”.

© Riproduzione riservata