Yari Carrisi, sbranato vivo dal dramma: anche lui ha perso il figlio | Non c’è stata speranza

Il noto figlio d’arte Yari Carrisi ha vissuto un trascorso agghiacciante nel suo passato: l’ammissione colpisce al cuore i fan.

Al pari alle sorelle minori Cristel e Romina Jr., nate dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power, anche Yari Carrisi ha vissuto un’infanzia segnata da una pesante tragedia familiare.

Il musicista ha infatti perso in giovane età uno dei suoi principali punti di riferimento nella vita, ovvero la sorella Ylenia, primogenita della coppia e misteriosamente scomparsa da New Orleans nel gennaio del 1994. Nonostante le affannose ricerche dei congiunti e della polizia, la giovane ed inquieta rampolla ha fatto perdere le proprie tracce, ed è stata infine dichiarata morta presunta il 1 dicembre del 2014 in seguito ad una sentenza del Tribunale di Brindisi.

La sua scomparsa ha lentamente disgregato l’armonia tra Al Bano e Romina, fino a condurre la coppia al divorzio. Yari, però, ha mantenuto rapporti stretti con entrambi i genitori, e ne ha seguito le orme artistiche.

Il secondogenito dei Carrisi ha infatti intrapreso la carriera di musicista, e compensa la sua antipatia per i riflettori con date esclusive e lunghi viaggi itineranti nei Paesi orientali. Yari ha interrotto la sua naturale riservatezza solo in un’occasione: nel 2015 ha partecipato infatti al reality “Pechino Express”, durante il quale ha ufficializzato l’amore con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I due giovani hanno vissuto una relazione intensa e passionale, ma hanno dovuto altresì affrontare a loro volta la perdita di un figlio.

Yari Carrisi e la storia d’amore con Naike Rivelli

Yari Carrisi ha conosciuto Naike Rivelli nel corso della sua avventura on the road a “Pechino Express”, e la coppia ha ben presto coronato il reciproco amore sotto alle telecamere del programma.

Naike si è però ritirata anticipatamente dalla competizione televisiva, ed ha ben presto fornito la propria versione dei fatti nello studio di “Domenica Live”. La bella figlia di Ornella Muti ha riferito: “A ‘Pechino’ mi sono innamorata di Yari, e da lì non ci siamo più lasciati. Ci siamo innamorati subito, e abbiamo avuto modo di passare delle notti insieme“. Ha poi interpellato Barbara D’Urso: “Vuoi sapere la verità? A ‘Pechino’ è successo che sono rimasta incinta di Yari. Su questi monti sono rimasta incinta, ed è per questo che ho deciso di lasciare la gara“. Successivamente, però, è accaduto l’imponderabile: Naike e Yari hanno dovuto fronteggiare un’interruzione di gravidanza del tutto imprevista.

Yari e Naike, il dolore della perdita: “Sono degli angeli”

Naike Rivelli ha raccontato a “Domenica Live”: “Tutti i bambini che arrivano sono degli angeli, anche se poi non ce la fanno a nascere“. Ed ha riferito infine: “A me, questo bambino mi ha fatto trovare Yari. Quando l’abbiamo perso è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi, che siamo riusciti a superarlo“.

Purtroppo, però, la coppia si è separata un paio di anni più tardi. La perdita del bimbo li ha forse allontanati irrimediabilmente? Ad ogni modo, entrambi sembrano aver recuperato attualmente la serenità, ed auguriamo loro il meglio dalla vita!

