Laura Freddi col cuore spezzato: “Ho lasciato Bonolis perché…” | Cosa accadeva dentro quella casa

A molti anni dalla rottura, emerge finalmente la verità sulla relazione tra Laura Freddi e Paolo Bonolis: la rivelazione ha dell’incredibile.

Il 2023 ha segnato un importante giro di boa nella coppia composta da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Nonostante le iniziali smentite, infatti, i due volti di Mediaset hanno ufficializzato la loro separazione dopo 21 anni di matrimonio.

Il conduttore e l'imprenditrice hanno però precisato di voler mantenere rapporti affettuosi e complici nonostante la rottura, soprattutto per garantire il benessere dei figli Silvia, Davide e Adele.

In effetti, la famiglia ha trascorso le vacanze estive assieme, come di consueto, e i due ex coniugi non hanno escluso l’ipotesi di un clamoroso ritorno di fiamma in futuro.

Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis e amica di Sonia Bruganelli, ha espresso pubblicamente il proprio dispiacere per l’allontanamento tra i due. In un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, inoltre, la showgirl ha rivelato alcuni altarini del conduttore capitolino ai tempi della loro chiacchierata relazione…

Laura Freddi vuota il sacco su Paolo Bonolis: “Mi vergognavo ad andarci in giro”

La soubrette ed il conduttore hanno ufficializzato la loro relazione nel 1992, e per i 6 anni consecutivi hanno vissuto fianco a fianco, salvo poi annunciare l’improvvisa rottura.

Laura Freddi serba ancora molto affetto per l’ex partner, ed ha riferito scherzosamente a “Il Corriere della Sera”: “Guidava della macchine tremende, tipo una vecchia Escort blu metallizzato, con uno specchietto rimediato allo sfascio, un accrocco… Mi vergognavo ad andarci in giro. Paolo, invece, non ci faceva caso“. La showgirl ha inoltre rivelato come Paolo Bonolis non sia stato particolarmente incline ai regali romantici: “Orologi, auto, vestiti: era spartano, parsimonioso… Una volta, ospite dei miei genitori, ad Acilia, voleva una sigaretta, in casa non ce n’erano; perciò fece il giro di tutto il palazzo, porta a porta, per farsene offrire una. In accappatoio e ciabatte. Regali? Sì: ricordo un tremendo set di valigie gialle!“.

Laura Freddi ed il rapporto con Sonia Bruganelli

Ben prima di sviluppare un rapporto di intensa amicizia con Sonia Bruganelli, Laura Freddi ha dovuto affrontare i pregiudizi dell’imprenditrice nei suoi confronti.

Ha infatti riferito: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i 5 anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio“. Ed ha concluso: “Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene, e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato: i nostri tempi non coincidevano“.

