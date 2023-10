Aurora Ramazzotti ricoverata di corsa in ospedale: tubi e flebo attaccati al suo corpo | Il codice rosso

Un terrificante episodio ha visto protagonista la splendida Aurora Ramazzotti. Ricoverata d’urgenza in ospedale con tanto di tubi e flebo attaccati al corpo. Attimi di panico.

La vita di Aurora Ramazzotti e più che mai quella della sua famiglia in toto è da sempre sotto i riflettori. Non si può infatti, a differenza di altre coppie vip ove il riserbo regna sovrano, dire che la loro vita privata tale riesca a rimare perché, purtroppo o per fortuna non è così. Tutto quello che dicono o fanno in effetti diventa in men che non si dica virale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Da quando poi Aury è diventata mamma de piccolo Cesare, nato dalla sua unione con il compagno Goffredo Cerza, che continua a non essere in alcun modo interessato al mondo dello spettacolo, il Gossip non si è affatto arrestato. Anzi, il primo a dare notizia della sua gravidanza è stato Alfonso Signorini dalle pagine del magazine Chi.

Lo stesso giornalista infatti ha definito, dalle pagine del medesimo giornale, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sebbene non siano più una coppia da moltissimo tempo ma lo stesso uniti in quanto genitori e ora anche nonni, per l’appunto dei nonni rock. Appellativo che entrambi hanno decisamente molto gradito.

La vita da mamma di Aury

Aurora sta dimostrando di essere una mamma molto presente, al pari del compagno Goffredo, che, stando agli scatti presenti sui loro Social, palesano più che mai tutto il loro amore per la loro creatura. Del resto si sa che mettere al mondo un figlio comporta grandi responsabilità che cambiano la vita e non di poco.

Tuttavia di recente, per quanto riguarda Aury si è parlato di un episodio che ha letteralmente fatto accapponare la pelle e che ha causato un grande spaventi a mamma Michelle. La stessa ne ha parlato a cuore aperto nel corso di una sua accorata chiacchierata alle pagine di Vanity Fair.

Il ricovero in ospedale

Il fatto, fortunatamente non è avvenuto in tempi recenti,, bensì quando Aurora, oggi quasi 26enne, era ancora minorenne. Michelle era incinta al nono mese di Sole quando una sera le arrivò una telefonata che la avvertiva che la figlia primogenita era stata ricoverata in ospedale pediatrico a causa di un coma etilico fulminante.

Quando si è minorenni il corpo non ha ancora sviluppato degli enzimi necessari per digerire gli alcolici, il che ne rende il consumo estremamente pericoloso. Aurora fu trasportata per l’appunto in ospedale con codice rosso ma tutto si risolse per il meglio. Per fortuna oggi è solo un brutto ricordo e pure lontano e la ragazza, oltre che bellissima, è diventata una donna pienamente responsabile.

© Riproduzione riservata