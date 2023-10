Natalia Estrada, dalla tv anni 90 al letame e il fango bagnato: ridotta a vivere in mezzo a tutto questo

In tanti si sono chiesti che fine abbia fatto Natalia Estrada, da tempo lontana dal piccolo schermo. La risposta vi stupirà!

Nata a Gijon il 3 settembre 1972, Natalia Estrada ha esordito nel mondo della tv conducendo il gioco delle coppie con Giorgio Mastrota, diventato poi in un secondo momento un suo marito. Tuttavia il vero successo è arrivato quando ha avuto una parte nel film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni nel 1996.

Ottenuta la popolarità, si è anche cimentata nella musica. Aveva pubblicato un album, però ci fu un riscontro positivo da parte dei fan. Ragion per cui si è dedicata esclusivamente alla conduzione.

Tra i programmi televisivi da lei condotti possiamo menzionare La sai l’ultima? dal 1997 al 2002. Durante questi anni è stata affiancata da Gerry Scotti e Gigi Sabani. Successivamente gli italiani l’hanno vista sempre meno nel piccolo schermo. In realtà c’è un motivo preciso, dipeso soprattutto da lei.

A distanza di anni qualcuno ha chiesto il motivo della sua assenza. Del resto era una vera artista, in quanto si esibiva anche in fantastiche performance davanti alle telecamere nello studio dei suoi programmi televisivi. Adesso si dedica a tutt'altro, totalmente estraneo dal mondo dello spettacolo.

Natalia Estrada vive a stretto contatto con la natura

Nel suo curriculum possiamo anche menzionare Divieto di entrata nel 2001, Arrivano i nostri nel 2004, la sitcom Il mammo e il film Olé di Carlo Vanzina nel 2006.

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata con Giorgio Mastrota che ha reso padre della loro unica figlia. Dopo 5 anni di matrimonio hanno deciso di prendere strade diverse, ma comunque sono rimasti in buoni rapporti. Nel corso del tempo la showgirl si è allontanata sempre più dei riflettori per vivere a stretto contatto con la natura.

Dalla televisione al fango. sogno di ventato realtà

Oggi Natalia Estrada ha 50 anni e nel 2006 ha incontrato l’attuale compagno Andrea Mischianti. I due condividono la passione per i cavalli. Di conseguenza vivono tra il fango e il letame, una realtà che sembra abbastanza cruda, ma per loro non è assolutamente così.

Insieme gestiscono l’Italiano Western Academy che si occupa della preparazione di chi vuole cavalcare e dell’addestramento di cavalli e puledri. Per questo motivo si recano spesso negli Stati Uniti dove c’è la succursale dell’Accademia. Tuttavia non ha mai nascosto di voler tornare in televisione: “Se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta“. Ecco cosa ha riferito durante l’intervista rilasciata a Gazzetta.it.

