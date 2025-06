FIUMICINO CHIUSO – L’aeroporto si ferma prima delle vacanze: incendio blocca tutto tra voli sospesi e viaggiatori nel panico | Ecco cosa sta succedendo

Cattive notizie per i viaggiatori che devono recarsi nel celebre aeroporto romano per prendere un volo: ecco tutti i dettagli.

Sono state ore di paura e grande disagio per i viaggiatori in procinto di prendere un volo dall’Aeroporto di Fiumicino. Con l’arrivo dell’estate, milioni di persone si apprestano a partire per le vacanze, e molti scelgono di prendere l’aereo, soprattutto se si ha a che fare con una destinazione remota.

Si dovrebbe quindi trattare di un periodo all’insegna del relax e della spensieratezza, durante il quale si prova a lasciare da parte le preoccupazioni quotidiane cercando al tempo stesso di recuperare le energie per tornare alla solita routine.

Perciò, gli imprevisti sono l’ultima cosa alla quale si desidera andare incontro nel corso del proprio itinerario di viaggio. Purtroppo, uno di questi ha completamente stravolto i piani dei passeggeri presenti nel celebre aeroporto romano, il più trafficato d’Italia.

Le ultime dall’Aeroporto di Fiumicino

Le testimonianze dei presenti non sembrano lasciare alcun dubbio: si è trattata di una vera e propria scena da film horror, ma quella che si è verificata all’Aeroporto di Fiumicino è tutto fuorché uno stunt hollywoodiano.

Da un momento all’altro gli allarmi hanno cominciato a suonare mentre le persone, spaventate da quanto stava accadendo, si sono messe a correre in ogni singola direzione. Il fumo nero stava piano piano coprendo l’intera pista, e nessuno aveva idea di cosa stesse realmente accadendo.

Un allarme pericoloso

Poche ore fa a Fiumicino è scoppiato un incendio, che avrebbe terrorizzato i viaggiatori che si trovavano sul posto, dove sono accorsi prontamente i Vigili del Fuoco, che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme. Tuttavia, per motivi di sicurezza parte dell’aeroporto è stato evacuato.

Dalle prime informazioni si è scoperto che a prendere fuoco sia stata una guaina presente sul tetto corrispondente al Terminal 1. Fortunatamente tutti i passeggeri sono usciti incolumi e l’operatività dello scalo non è stata intaccata in alcun modo, inclusa la programmazione dei voli. L’incidente arriva nello stesso giorno in cui la Capitale è oggetto di svariati roghi, incluso quello di via Portuense, che ha portato allo stop dei treni.