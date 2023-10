Fiordaliso, provvedimento immediato dal Gf: “Fausto Leali cacciato per lo stesso motivo” | Ultime ore al cardiopalma

A poche ore di distanza dalla prossima diretta del Grande Fratello è accaduto un qualcosa che sta scatenando le polemiche sul web. La protagonista della vicenda è Fiordaliso

I concorrenti dell'attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini si stanno mettendo a nudo davanti alle telecamere che devi prendere 24 ore su 24. Più passa il tempo e più le personalità vengono fuori e ciò può anche causare discussioni e incomprensioni.

Fin dall’inizio l’attrice Beatrice Luzzi ha dato del filo da torcere a tanti compagni d’avventura, in particolar modo a Massimiliano Varrese. Nonostante stiano cercando di deporre le armi, non riesco proprio a tollerarsi.

Nel frattempo Beatrice si è lasciata andare a tenere effusioni con Giuseppe Garibaldi. Infatti si è parlato molto nelle ultime ore del bacio che si sono dati quando lei era nella vasca da bagno. Massimiliano, invece, ha corteggiato da subito Heidi Baci. Quest’ultima ha detto qualche settimana fa di non essere interessata, ma con il passare del tempo sembra che qualcosa stia cambiando.

Inoltre dall’esterno l’ex moglie di Massimiliano ha dovuto rispondere a delle domande. In pratica le hanno chiesto come abbia resistito accanto a un uomo che si rivolge in mal modo alle donne. “La risposta te la dà il fatto che ci siamo lasciati”, ecco come ha replicato. Adesso è al centro dell’attenzione Fiordaliso per una frase. Gli utenti social credono che per lei ci siano dei guai in vista.

Fiordaliso a rischio eliminazione? Ecco il video che non lascia dubbi

Tutti sono concordi nel dire che Fiordaliso è una delle concorrenti che porta positività con il suo sorriso. Durante le dirette Alfonso Signorini la invita nel confessionale per farle riportare le dinamiche sentimentali della casa.

A parer suo Heidi e Massimiliano si piacciono a vicenda, dunque è solo questione di tempo dopodiché sboccerà l’amore. Probabilmente i telespettatori non avranno più modo di vederla perché la produzione deciderà l’imminente puntata come agire. Ma cosa ha detto di così grave? Un video pubblicato nella pagina Instagram di Mondodelreality chiarisce tutto.

La frase ricorda un ex concorrente del Grande Fratello

Molti telespettatori ricorderanno senza dubbio quando Fausto Leali è stato squalificato per aver chiamato neg*o Enock, il fratello di Mario Balotelli. Purtroppo Fiordaliso, senza rendersene conto, ha pronunciato questa parola.

Durante una conversazione in giardino ha ammesso che nella casa non ha assolutamente intenzione di fare nulla, di conseguenza “non lavorerà come un neg*o”. Sul web c’è chi è a favore di una squalifica mentre altri sostengono che bisogna contestualizzare. Quale sarà il suo destino? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

