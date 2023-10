Ricordate il piccolo Mimmo de I Cesaroni? Oggi a 26 anni è irriconoscibile e anche Amendola fa fatica a credere sia lui

Tutti noi lo ricordiamo come il piccolo e dolce Mimmo, ovvero Domenico, Cesaroni. Il piccolino dell’omonima famiglia allargata più amata di Canale 5 è stato un personaggio molto amato. Ma com’è diventato oggi il suo interprete?

Il suo nome è Federico Russo. Classe 1997, segno zodiacale Bilancia, ha esordito in realtà sul Piccolo Schermo nella soap opera Incantesimo, un grandissimo successo di Rai Uno. Tuttavia il piccolino è presto diventato letteralmente di casa in un'altra grande fiction, ma stavolta per quanto riguarda l'Azienda Del Biscione.

La fiction in questione, come già accennato, è I Cesaroni. Qui vediamo le vicissitudini di una famiglia allargata il cui capofamiglia, per la precisione appunto Giulio Cesaroni, che vede il volto del bravissimo Claudio Amendola. Parliamo di un oste romano rimasto vedovo e padre di tre figli: il maggiore Marco (Matteo Branciamore), il secondogenito Rodolfo detto Rudy (Niccolò Centioni) e per l’appunto il piccolo Domenico, detto Mimmo (Federico Russo).

La vita della famigliola viene totalmente stravolta quando Giulio si innamora di Lucia Liguori (Elena Sofia Ricci), divorziata da un imprenditore milanese di nome Sergio (Emanuele Vezzoli) e madre di due figlie, Eva (Alessandra Mastronardi) e Alice (Micol Olivieri). I due si sposano e la donna si trasferirà con le figlie nella nuova casa romana assieme all’oste e a tutta la sua famiglia.

Mimmo Cesaroni, la voce narrante della serie

La particolarità del personaggio di Mimmo è appunto quella che, sebbene all’inizio della serie fosse solo un bambinetto e che le sue vicissitudini venissero trattate molto marginalmente, è sempre stato la voce narrante, presente solo nell’introduzione, di ogni puntata. Col tempo poi il suo ruolo ha assunto sempre maggior rilievo.

Mimmo inoltre, man mano che le stagioni lo mostravano sempre più vicino alla maggiore età, si è molto legato al personaggi di Matilde (Angelica Cinquantini). Una sorta di cugina acquisita, figlia della moglie dello zio Cesare (Antonello Fassari). Nell’ultima stagione realizzata era impegnato nel tentativo di diventare regista di una web-serie. Ma che fine a fatto e com’è diventato oggi Federico?

La vita di oggi di Federico Russo

L’attore a breve compirà 26 anni. Non si è mai fermato e non è praticamente mai uscito dai riflettori, sia dopo che durante la durata della fiction I Cesaroni. Nel 2017 ha anche preso parte, accanto a uno strepitoso Gianni Morandi, nella fiction L’Isola Di Pietro. Lo abbiamo poi anche ammirato nella fiction Scomparsa.

Federico inoltre vive da solo da quando aveva 18 anni, avendo preferito la via della totale indipendenza. Non si è al momento a conoscenza dei suoi più imminenti progetti lavorativi, trattandosi difatti di una persona particolarmente riservata al riguardo. Quel che è certo è che non ha alcuna intenzione di fermarsi. I suoi fan incrociano le dita per lui.

