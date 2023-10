Sophie Codegoni in giro con la figlioletta | Un dettaglio però la fa a pezzi: “ma come la porti in braccio, mica è una borsa”

Sophie Codegoni ha pubblicato delle foto su Instagram e non sono mancate delle critiche da parte di alcuni utenti social. Nella faccenda è inclusa la figlia.

Sophie Codegoni è nota agli italiani per essere stata una tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Grazie a questa esperienza la televisiva ha conosciuto Matteo Ranieri, con il quale è andata via dallo studio.

Purtroppo dopo due settimane, a causa di incompatibilità caratteriali, hanno deciso di prendere strade diverse. Dopo un po' lei si è messa in gioco nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha dato una possibilità a Gianmaria Antinolfi. non essendo sicuro della sua decisione, ha voluto mettere la parola fine.

Poi in quello stesso momento è entrato nella casa Alessandro Basciano, anche lui volto del programma televisivo della De Filippi. Sì è trattato di amore a prima vista, in quanto dopo mesi di fidanzamento hanno annunciato la gravidanza in seguito svelato il sesso del nascituro in una puntata di Verissimo.

Nella puntata di sabato 14 ottobre 2023 Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistarla nuovamente sulla fine della sua love story. Eppure molti si sono concentrati su di lei anche per una foto con la piccola Celine.

Volano piogge di critiche per Sophie Codegoni su Instagram

Purtroppo la relazione con Alessandro Basciano è giunta al capolinea. In base a ciò che ha pubblicato sui social, l’ex tronista ha fatto intendere che c’è stato anche un tradimento da parte di lui. Come se non bastasse ha fatto altre dichiarazioni nello studio di Verissimo al punto totale da spingere l’avvocato del ragazzo a replicare.

Adesso dovrà affrontare la vita da sola alle prese con la bimba, ma i fan sono convinti che riuscirà a ricoprire il ruolo di madre in modo eccellente. Sono proprio questi che l’hanno difesa a spada tratta dalle critiche ricevute in seguito alla condivisione di un post.

“Come tieni in braccio tua figlia”

“Io e la mia nanetta in giro con la nuova borsa…Un’anteprima della nuova collezione che uscirà a breve”, Ecco cosa ha scritto nella didascalia del posto che include tre foto di mamma e figlia. Sono in giro per la città e Sophie ha in braccio Celine in un modo tale da far intervenire qualcuno.

“Invece di pensare alla borsa, guarda come tieni in braccio tua figlia”. Una critica che è stata prontamente replicata dai follower. “Peccato che quella posizione, quella che voi criticate, è stata consigliata da pediatra e ostetriche per fare calmare i bambini punto per esempio quando hanno le coliche”. A prescindere da tutto una cosa è certa: ora la diretta interessata a altro a cui pensare.

© Riproduzione riservata