Mauro Corona, ma com’è fatta davvero la sua casa? Lui sarà anche trasandato ma la dimora è un sogno

Come vive davvero il noto scrittore ed alpinista Mauro Corona? Ecco alcuni immagini della sua dimora in provincia di Pordenone.

Da poche settimane il burbero e spigliato scrittore Mauro Corona ha riallacciato la sua collaborazione professionale con la conduttrice Bianca Berlinguer nel programma “È sempre Cartabianca”, attualmente in onda su Rete 4.

La strana coppia della TV è migrata fianco a fianco in Mediaset dopo anni di permanenza nella pubblica emittente, ed il talk-show sta registrando ottimi risultati di share.

In effetti, il contrasto tra la pacata host e lo scarmigliato Mauro Corona ha fidelizzato molti spettatori, soprattutto in virtù dell’intelligenza brillante dello scrittore. Egli è autore di numerosi libri – alcuni di essi hanno persino raggiunto il rango di best seller – ed è reduce da una vita avventurosa ma ritirata, trascorsa sulle vette del Friuli Venezia Giulia.

Mauro Corona ha persino assistito in prima persona alla tragedia del Vajont, costata la vita a oltre 2.000 persone, e a cui ha dedicato l’opera “Aspro e dolce”. Ad ogni collegamento con la sua affezionata “Bianchina“, lo scalatore appare invariabilmente in una stanza adibita a studiolo arredata con le sue numerose sculture. Ma dove vive realmente l’opinionista più chiacchierato d’Italia?

La casa di Mauro Corona ad Erto

Mauro Corona non sembra certo il tipo di persona incline alle formalità; egli avrebbe infatti optato per uno stile di vita piuttosto spartano ed parsimonioso.

Anche la sua dimora sembra rispecchiare il suo carattere pratico e privo di fronzoli: per sua stessa ammissione, lo scrittore ha concepito gli spazi interni della sua casa in modo da poter raggiungere senza sforzo ciò di cui necessita. L’abitazione, completamente in legno, si trova ad Erto, uno dei paesi colpiti dalla frana del Vajont, e risulta piuttosto piccola, ma decisamente ricca di personalità. Mauro Corona non ama gli sprechi, ed ha optato per un’illuminazione fornita da alcune lampade minimaliste e da una piccola stufa a legna. Il mobilio, anch’esso in legno, vanta linee pulite ed essenziali, e risulta ingombro di strumenti per la scultura, foto e centinaia di libri. Mauro Corona stipa infatti i numerosi volumi in ogni dove, dalle mensole sino al pavimento, e la loro presenza regala all’intera abitazione un’aura decisamente raccolta ed intellettuale.

La filosofia di vita di Mauro Corona

In una lunga intervista a “Il Corriere della Sera” Mauro Corona ha riferito di aver raggiunto uno status decisamente invidiabile: “Oggi ho tutto. Fama, soldi, 4 figli bravi, un rifugio che mi accoglie“.

L’alpinista ha però concluso: “Non riesco ad essere felice. E nemmeno a godermi quei soldi che guadagno. Chi viene dalla miseria non ha nemmeno la giusta immaginazione su come spendere il denaro. Vado in giro con una Panda scassata, vedete anche voi come mi vesto e dove vivo. Chi ha conosciuto la miseria fa di tutto per tornarci“.