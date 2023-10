Francesca Neri, la malattia incurabile l’ha rinchiusa in casa: uso costante di farmaci | Come sta adesso

Francesca Neri il racconto durissimo della malattia incurabile. Lei, costretta a starsene chiusa in casa. Le sue condizioni di salute dopo l’addio ad Amendola.

Una donna elegante e raffinata, dotata di un fascino magnetico e di uno charme che non ha paragoni. Bella, bellissima e capace di attirare in men che non si dica l’attenzione su di se quando entra in una stanza. E lei lo fa in punta di piedi e con la voce roca e bassa. Lei che non ama il clamore ma la discrezione.

Lei che è una vera stella del Cinema Internazionale e che ha saputo conquistarci con il suo vivo talento e la sua grazia, ora, da tanti, troppi anni, è lontana dal set. Ciò è stato indubbiamente fonte di grandissimo dolore per i suoi numerosi estimatori come lo è stata la notizia della fine del suo grande amore con Claudio Amendola.

Rimane l’affetto certo ma la relazione era finita. Qualcosa si era rotto e non si poteva aggiustare più. Eppure sembravano la coppia perfetta! Fatto sta che durante la pandemia e i vari lockdown che si sono succeduti i problemi tra di loro sono emersi e alla fine si sono allontananti. Lui però gli è stato comunque accanto soprattutto all’inizio della scoperta della malattia.

Francesca Neri e la confessione sulla malattia invalidante

E parliamo di una malattia invalidante che ti costringe a startene chiuso in casa per giornate intere, proprio come ha dovuto fare la divina Francesca. Lei che era abituata a uscire per lavoro, a viaggiare e a trascorrere settimane e mesi interi sul set, ha dovuto rinunciare a tutto questo per causa sua. E la sua vita in linea generale è cambiata, diventando un vero incubo.

Lei ha sofferto tantissimo quando ha ricevuto la diagnosi. Sapeva che non esisteva una vera cura. Esistono infatti solo alcuni farmaci che ti aiutano a sopportarla ma che non sono in grado di curarla davvero. E lei, ha anche pensato, come ha dichiarato nel corso di varie interviste, tra cui una a Verissimo, a un certo punto di farla finita. Di che malattia si tratta e come sta oggi la Neri?

Come sta oggi dopo l’addio a Claudio

Oggi l’attrice ha imparato a conviverci con la sua condizione anche se è comunque durissima farlo. Con Claudio i rapporti sono buoni e ciò rappresenta una vera coccola per l’anima per i suoi fan. La malattia invalidante che l’ha colpita è la cistite interstiziale che è anche nota come la sindrome della vescica dolorosa.

Provoca dunque molto dolore e anche l’incontinenza. Inoltre si sente l’urgenza di andare in bagno molto di frequente e quindi per via di ciò è quasi impossibile uscire di casa. Tanto più che talvolta i dolori sono talmente forti da costringere chi ne soffre a starsene a riposo a letto. Inoltre oltre ad assumere farmaci specifici bisogna curarsi seguendo una sana alimentazione ed eliminando alcol e fumo.

