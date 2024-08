Ferragosto da brividi e divertimento a Cinecittà World

Cinecittà World si prepara a festeggiare un Ferragosto davvero indimenticabile con il suo primo “Summer Halloween Festival”. Dal 15 al 18 agosto, il parco tematico accoglierà i visitatori con un mix unico di divertimento e terrore, trasformando la Cinepiscina di Aqua World in un pool party degli orrori al calar del sole.

Summer Halloween Festival: un’invasione di brividi

Per quattro serate, gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera da brivido con una varietà di attrazioni spaventose. Il festival includerà una maratona di scene cult dei film Cine Horror, una terrificante zombie walk, giochi a tema, e un djset che farà ballare tutti i presenti fino a tarda notte. “Vogliamo sorprendere i nostri ospiti con un Ferragosto unico e offrire loro in anteprima un preludio delle emozioni tipiche del mese di Halloween – spiega Stefano Cigarini, Amministratore Delegato del Parco – perché la paura…non va in vacanza!”.

Un Ferragosto per tutte le età a Cinecittà World

Il 15 agosto, la festa inizierà già dalla mattina con un ricco programma di attività pensate per un pubblico di tutte le età. Le bolle di sapone dello schiuma party e i maxi-gonfiabili saranno perfetti per scattarsi un selfie e divertirsi in compagnia. I djset e l’animazione con balli di gruppo in piscina garantiranno una giornata di pura allegria e spensieratezza.

Per chi cerca emozioni forti, Cinecittà World offre i nuovi scivoli acquatici Vortex e Boomerang, che promettono discese mozzafiato tra ripidi pendii e schizzi d’acqua su gommoni biposto. Chi invece preferisce rilassarsi, può lasciarsi trasportare dalla corrente sui morbidi gommoni del Fiume Lento Paradiso, godersi gli ombrelloni e lettini gratuiti, oppure prenotarne uno nell’area VIP immersa nel verde tropicale.

Pranzi cinematografici e sapori antichi

Il pranzo di Ferragosto a Cinecittà World sarà un viaggio attraverso il tempo e i sapori cinematografici. Gli ospiti potranno scegliere tra diverse ambientazioni suggestive: il Ristorante Charleston, un jazz club in stile anni ’20 situato nella Cinecittà Street, set del film “Gangs of New York”; il tipico Saloon tra i set polverosi del Far West; o il Ristorante Roma, dove gustare piatti tipici.

Parallelamente, a Roma World, il pranzo di Ferragosto offrirà un’esperienza culinaria che riporta indietro di duemila anni. Alla Taberna, immersi nella natura tra boschi di sughere e animali della fattoria, si potrà pranzare con i sapori tipici dell’antica Roma, con carni cucinate come una volta e spezie e verdure del tempo. Qui, gli ospiti potranno vivere una giornata da antico romano per celebrare le Feriae Augusti, il periodo di riposo e festeggiamenti dopo i raccolti.

Intrattenimento e relax per tutti

Oltre alle delizie gastronomiche, Roma World offrirà un Ferragosto a impatto zero con spettacoli dei gladiatori, show dei rapaci, tiro con l’arco, e l’emozionante spettacolo serale dell’Antica Roma: “Roma On Fire”, in scena tutte le sere alle ore 21 sul set cinematografico di Ben Hur. Non perdete l’occasione di vivere un Ferragosto da paura e di immergervi in un’atmosfera cinematografica senza precedenti.