“Napoli nel cuore”: XII edizione tra musica e solidarietà all’Auditorium Parco della Musica

L’appuntamento è per il 21 settembre, per una serata che non sarà solo spettacolo, ma una celebrazione della bellezza e della generosità di Napoli

Sabato 21 settembre, il Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma si trasformerà in un palcoscenico vibrante di arte, cultura e solidarietà grazie alla dodicesima edizione di Napoli nel cuore, una rassegna benefica che celebra la ricca tradizione partenopea. Quest’evento, divenuto un appuntamento fisso per gli amanti della cultura napoletana e della musica d’autore, unisce da anni il fascino di Napoli con una nobile causa: il sostegno alla Comunità di Sant’Egidio e al progetto “La casa di Gigi” nei Quartieri Spagnoli.

Napoli nel cuore, viaggio tra musica e teatro con grandi protagonisti

Questa edizione di Napoli nel cuore si preannuncia ricca di emozioni, grazie alla partecipazione di artisti di primo piano come il pianista Danilo Rea, il cantante Raiz, l’eclettico Peppe Servillo, il cantautore Joe Barbieri e attrici e attori di grande spessore come Marina Confalone, Marzio Honorato e Vittorio Viviani.

Tra i momenti più attesi, il ritorno di due colonne portanti della rassegna, Pino Ammendola e Vittorio Viviani, che da anni contribuiscono a portare in scena la loro “napoletanità” con spettacoli e performance impregnati di storia e cultura. Particolarmente significativa sarà la celebrazione dei 40 anni di Così parlò Bellavista, uno dei film simbolo della cinematografia napoletana, con la presenza di Marina Confalone, attrice pluripremiata, e di Paola De Crescenzo, figlia del regista Luciano De Crescenzo.

Non solo cinema, però. Napoli e il teatro sono legati da un filo indissolubile, e in questa edizione si ricorderà anche un altro gigante della cultura partenopea, Eduardo De Filippo, scomparso 40 anni fa. A rendere omaggio a Eduardo ci sarà Marzio Honorato, noto al grande pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole, ma che ha esordito proprio al fianco di Eduardo con l’indimenticabile interpretazione in Natale in casa Cupiello.

Debutti e ritorni: una serata ricca di sorprese

La dodicesima edizione di Napoli nel cuore vedrà il debutto di due artisti di grande spessore: Peppe Servillo, voce storica degli Avion Travel, e Raiz, frontman degli Almamegretta e attore della serie di successo Mare fuori. Entrambi porteranno sul palco la loro personale interpretazione della tradizione musicale napoletana, in una fusione tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

Oltre ai nuovi volti, la rassegna benefica vedrà anche il ritorno di artisti amati dal pubblico di Napoli nel cuore: il raffinato cantautore Joe Barbieri, che ha recentemente dedicato un intero disco alla musica napoletana, la vocalist jazz Cinzia Tedesco e il celebre pianista Danilo Rea, che con la sua maestria offrirà un nuovo omaggio alla canzone napoletana.

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Gianluca Guidi, nome di rilievo nella commedia musicale italiana, che porterà sul palco la sua passione per la canzone napoletana, testimoniando ancora una volta come la cultura partenopea sia in grado di affascinare artisti anche al di fuori dei confini regionali.

Napoli e la solidarietà: l’impegno sociale della rassegna

Se la cultura napoletana è il cuore pulsante della rassegna, la finalità benefica è la sua anima. Dal suo esordio, Napoli nel cuore ha sostenuto numerosi progetti di solidarietà, grazie anche alla collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Quest’anno, i fondi raccolti saranno destinati al progetto “La casa di Gigi” nei Quartieri Spagnoli di Napoli, una realtà che offre assistenza e supporto alle famiglie in difficoltà.

Negli anni, grazie all’impegno di quasi cento artisti e alla dedizione degli organizzatori, Napoli nel cuore ha raggiunto risultati concreti, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita di molte persone. Questo spirito di solidarietà si riflette non solo nelle finalità benefiche, ma anche nella scelta di celebrare, attraverso l’arte, le radici culturali di una città che da sempre è simbolo di accoglienza e comunità.

Un evento che unisce cultura e passione

Ideata e condotta da Fabrizio Finamore, la serata di Napoli nel cuore si preannuncia come un viaggio emotivo e artistico nella cultura partenopea, con un mix di musica, teatro, poesia e racconti. Il ricco cast di artisti e le numerose sorprese riserveranno al pubblico uno spettacolo variegato e profondo, capace di toccare le corde più intime di chi Napoli la vive o la porta nel cuore, anche a chilometri di distanza.

Come sempre, la rassegna non si limiterà alla celebrazione della tradizione, ma offrirà spunti di riflessione e momenti di coinvolgimento emotivo che renderanno ogni esibizione un omaggio autentico a Napoli, ai suoi protagonisti e alla sua inimitabile storia culturale.

Napoli nel cuore: un amore universale

Napoli nel cuore è ormai un appuntamento imprescindibile per chi desidera immergersi nell’essenza più autentica della cultura napoletana. Attraverso la musica, il teatro e la solidarietà, questa rassegna rappresenta un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, e riafferma l’universalità della cultura partenopea, capace di parlare a tutti, ovunque nel mondo.

L’appuntamento, dunque, è per il 21 settembre, alle 21:00, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, per una serata che non sarà solo spettacolo, ma una celebrazione della bellezza e della generosità di Napoli, capace di unire arte e solidarietà in un abbraccio collettivo che guarda al futuro con speranza.