Si torna a parlare dell’incidente avvenuto a Roma a Casal Palocco. Dopo il tragico scontro avvenuto negli scorsi giorni, nel quale ha perso la vita un bimbo di 5 anni, arriva la decisione che appare inequivocabile da parte dei TheBorderline, gli YouTubers coinvolti nella triste vicenda. Luogo dell’incidente mortale avvenuto a Casal Palocco di Roma

I TheBorderline annunciano la chiusura del canale

Secondo quanto si apprende, i giovani creatori di contenuti per la nota piattaforma di condivisione, hanno deciso di chiudere definitivamente il canale social. “L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano” – si legge in un post del gruppo – “La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per la vittima”.

Un modo dunque per esprimere l’intenzione e la volontà di interrompere le attività: “I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”, si apprende dal messaggio.

Il canale dei TheBorderline, aperto nel 2020, è riuscito a raggiungere in tre anni circa 600mila iscritti. Il messaggio apparso sul canale Youtube dei TheBorderline per la chiusura del canale

Il pensiero del papà della vittima

Intanto, mentre le indagini procedono, il papà del piccolo Manuel, vittima dell’incidente, qualche giorno fa ha voluto esprimere un pensiero, affidato ad un post su Instagram “Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da sto mondo infame”, ha scritto. Il post del padre della vittima pubblicato su Instagram

Il fenomeno degli YouTubers è decisamente spopolato negli ultimi anni, divenendo ormai di moda per le nuove generazioni. Sono sempre più infatti ragazzi e ragazze che si affidano alla piattaforma per condividere pensieri, azioni sottoforma di video. Un processo che comporta anche una sempre più crescente riconoscibilità e fama. Sì perché oggi gli YouTubers sono paragonabili a delle vere e proprie star. Una giovanissima youtuber effettua una registrazione con lo smartphone

Come fanno a guadagnare gli YouTubers?

Il meccanismo per il guadagno è piuttosto semplice. Dal suo anno di nascita, il 2005, YouTube è divenuto praticamente il trampolino di lancio per una serie di giovani che riescono ad accumulare milioni di iscritti, avendo inoltre forti legami con i fan. Comici, gamers, beauty bloggers ed influencer, ma non solo. Una serie infinita di ragazzi pronti a divenire vere e proprie celebrità.

Le motivazioni che portano alla condivisione di contenuti sono inizialmente quasi sempre di carattere ludico. Poi, attraverso una grammatica non sempre appropriata, priva spesso di filtri e purtroppo anche di controllo, gli YouTubers perfezionano sempre più i contributi, sia in termini di resa audio-video, che di contenuti. Così, sovente riescono a firmare contratti molto importanti, sorretti da un nutritissimo gruppo di seguaci che rende loro forti e indipendenti.

Una vera e propria ricetta perfetta di regole per il successo non esiste, ma generalmente il video trae spunto da mode, inflessioni e tendenze del momento, amate dal pubblico di riferimento. Ecco perché gli autori analizzano costantemente cosa attrae l’attenzione del pubblico di riferimento. Una platea che, generalmente, è composta da giovanissimi.

Si ricorda che circa il 75 per cento degli spot possono essere evitati, semplicemente cliccando la scritta “salta” entro 5 secondi. Va tenuto presente dunque che gli investitori pagano solo circa 30 secondi dalla visione di ciascun video. Due ragazzi seguono un video su uno smartphone

La classifica degli youtuber più seguiti

1) CutiePieMarzia

2) Favij

3) iPantellas

4) ilvostrocaroDexter

5) St3pNy

6) TheShow

7) Frank Matano

8) CiccioGamer89

9) Yotobi

10) Anima

E’ questa secondo una classifica stilata recentemente, la serie di creatori di contenuti italiani che è riuscita a raggiungere fama successo e forti guadagni. Qualcuno, come si può evincere dalla lista è riuscito poi a raggiungere un livello di notorietà tale da consentirgli di esprimere il proprio talento in ambito televisivo e cinematografico. Fedez e Frank Matano

Quanto guadagna uno YouTuber

I guadagni possono essere i più disparati. Naturalmente dipendono dal tipo di pubblicità inserita all’interno dei video, dal Paese di appartenenza e soprattutto dalla posizione della stessa sulla pagina. Oltre ovviamente, manco a dirlo, alla percentuale di riconoscibilità dell’autore stesso. Generalmente Google trattiene il 45 per cento dei compensi, lasciando il restante 55 va all’autore del contributo video. Tra lordo minimo e massimo, si considera che uno youtuber può arrivare a guadagnare circa 15 dollari ogni mille visualizzazioni della pubblicità. Ma i creatori di contenuti in grado di fare guadagni a sei cifre sono ormai moltissimi. Una youtuber in una diretta video

Quel che è certo è che ormai la modalità di comunicare è cambiata. Vale la pena ricordare che YouTube e i contenuti di carattere virale muovono le opinioni, i capitali. Andrebbe però forse regolarizzato e riassettato un equilibrio ancora da trovare del tutto. Che tenga in considerazione la qualità di un messaggio lanciato, spesso negativo, la platea raggiunta e l’effetto sortito.

Un’alfabetizzazione oggi non è solo necessaria è assolutamente urgente. Perché gli YouTubers ormai sono i punti di riferimento per le nuove generazioni. Che richiedono un impegno maggiore, chiaro e stabilito. Per non perdersi nel mare magnum di un mondo foriero di star, sempre meno precorritore di buoni esempi.

