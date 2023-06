Roma. “Vacanze (a) leggere”, librerie unite contro la crisi: e-book o cartaceo?

Pronta sui blocchi di partenza la seconda edizione dell’iniziativa “Vacanze (a) leggere” organizzata e promossa dal Municipio VIII, zona Eur. Le librerie e le fumetterie del territorio si uniscono per fronteggiare la crisi economica che coinvolge il settore e per invogliare i cittadini alla lettura.

Far tornare a vivere le librerie

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è rivolta ai cittadini e in particolare ai ragazzi più giovani. Durante l’estate tante saranno le attività letterarie messe in campo, oltre alla possibilità da parte degli utenti di ottenere sconti e promozioni sugli articoli acquistati nelle librerie e fumetterie della zona.

La finalità dell’iniziativa è quella di far tornare a vivere le librerie, luoghi che da molto tempo vivono un progressivo spopolamento dato anche dalla feroce crisi economica. I cittadini potranno sfogliare, leggere alcune pagine e acquistare libri con il supporto, prezioso, di librai e libraie che da anni svolgono questa professione.

Le parole di Maya Vetri

Maya Vetri, Assessore alle politiche culturali del Municipio VIII, ha così spiegato il progetto: “L’idea di svolgere questa iniziativa parte da un primo elemento che riguarda la crisi diffusa del settore. Nel nostro territorio lo scorso anno ha chiuso una libreria, mentre molte altre si trovano in difficoltà. Questa è l’inevitabile conseguenza di una concorrenza spietata da parte degli shop online”.

“Per questo motivo – prosegue Vetri – il nostro obiettivo è duplice: da un lato sostenerle economicamente e farle sostenere da chi favorisce l’acquisto in presenza piuttosto che online. Dall’altro quello di far diventare le librerie centri di produzione di cultura, attraverso una serie di eventi culturali”.

La sinergia con il territorio

L’obiettivo è quello di riportare la cittadinanza a far rivivere il quartiere, il territorio, a ridare senso al concetto di comunità. Ciò vuole essere ottenuto attraverso la cultura, i libri, la lettura e lo svolgimento di attività letterarie condivise come ascolto di poesie e versi e letture creative.

Stefania, della libreria Le Storie dal 2008 a Garbatella, ha parlato dell’iniziativa al quotidiano Il Messaggero: “Questa iniziativa ci permette di entrare ancor di più in sinergia con il territorio, di farci conoscere e ampliare il nostro pubblico. Noi librai siamo molto contenti di poter fare tutto questo insieme al Municipio VIII e in generale di essere coinvolti nelle attività che ci propone. Io vedo molto riscontro dal territorio, sia giovani, bambini che adulti”.

E-book e libri cartacei: quale futuro?

Per gli amanti della tradizione e della lettura il libro cartaceo rappresenta non un semplice oggetto, bensì un soggetto palpitante. Con lo sviluppo sempre più repentino delle nuove tecnologie, però, la sinergia tra tradizione e innovazione risulta fondamentale.

Per questo, sempre al Messaggero, Stefania ha voluto sottolineare come il segreto sia “Integrare i nuovi strumenti digitali. Anche noi abbiamo un sito e i canali social. Da un po’ di tempo facciamo anche consegne a domicilio, questo è l’unico modo per provare a battere gli shop online. Puntiamo tutto sulla personalizzazione dell’esperienza dei nostri lettori con consigli, approfondimenti tematici e idee regalo”.

