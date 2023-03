Una provocazione? Una chiara intenzione? Sta di fatto che Roger Waters, Ghali e Banksy potrebbero non rimanere i soli ad aver attuato una singolare ed altruistica iniziativa. A quanto pare anche Fedez intenderebbe contribuire al soccorso in mare dei migranti, attraverso una nave Ong.

Le dichiarazioni a Muschio Selvaggio

Questo da quanto si apprende dopo l’ultima puntata di Mucchio Selvaggio, podcast all’interno del quale il rapper nella quale ha chiacchierato con Cecilia Strada, figlia di Gino, ex presidente di Emergency. Al microfono, Fedez ha annunciato che sarà pronto a salire a bordo della ResQ, nave dell’omonima Ong. Tutto questo, per una missione nel Mediterraneo.

“Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare” – ha dichiarato Fedez, mostrando evidentemente l’intenzione di prendere la rotta del Mediterraneo. Al momento, certamente la destinazione è quella legata polemiche contro l’attuale governo.

Questioni legali

Intanto, Fedez sarà atteso il prossimo 24 marzo presso il Tribunale di Ancona quando con Sfera Ebbasta e il suo manager saranno ascoltatati come testimoni per il processo della Lanterna Azzurra di Corinaldo,

Era la nottre tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, quando nella discoteca morirono 5 minorenni e una mamma di 39 anni. In quell’occasione fu spruzzato del peperoncino per rubare collanine, causando all’interno del locale una fuga di massa. Quella sera era atteso Sfera Ebbasta che avrebbe dovuto partecipare ad un dj set, spacciato per un concerto. Era stata la Procura di Ancona nel giudizio sulle condizioni di sicurezza nel locale a citare Fedez come testimone.

Una relazione con Luis Sal?

Intanto continua a infittirsi la situazione sentimentale del cantante. Soltanto poche ore fa, Fabrizio Corona si è lasciato andare ad alcune dichiarazione in merito all’amicizia del rapper con Luis Sal, collega musicista, noto per le partecipazioni proprio a Muschio Selvaggio.

“Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal” – ha detto Corona – “Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”.

Corona torna dunque a parlare di Fedez dopo aver lanciato qualche settimana fa numerose indiscrezioni in merito a Chiara Ferragni. Per il paparazzo, l’imprenditrice digitale sarebbe stata molto vicina a chiedere il divorzio al rapper. Le indiscrezioni erano state riportate attraverso il canale Telegram di Corona.

Dichiarazioni che però al momento non trovano riscontro. Tra Luis Sal e Federico è noto ci sia una grande e profonda amicizia, testimoniata anche dal fatto che i due spesso sono stati in vacanza insieme.

Si attendono dunque nelle prossime ore le risposte dei protagonisti.

