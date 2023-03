La confessione è arrivata come sempre in modo schietto e sincero, attraverso i canali in cui siamo abituati a vederlo. Fedez è apparso in alcune storie su Instagram e ha spiegato i motivi per i quali lo abbiamo visto visibilmente provato nelle ultime uscite, contraddistinte da una particolare balbuzie. Il rapper ha parlato del cosiddetto “effetto rebound“.

Fedez in diretta Instagram

Il racconto di Fedez

Il suo stato di salute aveva decisamente allarmato non soltanto i numerosissimi fan, ma anche coloro che hanno seguito la vicenda da vicino. Una vicenda che dalla serata finale del Festival di Sanremo, contraddistinta dalle polemiche per il bacio a Rosa Chemical, si è poi prolungata in alcune questioni di carattere sentimentale prima e di natura sanitaria poi.

Le apparizioni di Fedez, lo ricordiamo, nell’ultimo mese erano state molto frammentarie e poco più che desuete. E la sua assenza si è fatta sentire non soltanto attraverso i canali social, ma anche in occasione di appuntamenti stampa e conferenze dal vivo.

“Anzi tutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato, grazie davvero” – ha detto il cantante, sposato con Chiara Ferragni – “E in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, che non sono corrispondenti al vero, è giusto che vi racconti io quello che mi è successo. Purtroppo devo partire da un po’ indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato quanto non mi sono preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me“.

Fedez

“Da gennaio” – ha proseguito Fedez nelle sue Stories – “Mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a darmi dei tic nervosi alla bocca, e non permettendomi di parlare in modo libero. Avendo questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound. Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose – aggiunge commuovendosi – quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia, su mia moglie. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, è l’unica persona che mi è stata a fianco”.

Fedez e Chiara Ferragni

Che cos’è l’effetto rebound

Il termine indica vuole significare i sintomi di astinenza e di depressione che si possono verificare in virtù e a seguito di una brusca interruzione dell’assunzione di uno psicofarmaco. La malattia si inascprisce dopo la sospensione del farmaco o in caso riduzione del dosaggio.

Una situazione raccontata in prima persona dallo stesso Fedez, che ha lamentato “un senso di annebbiamento a livello cognitivo e forti spasmi alle gambe che gli hanno impedito per molti giorni di camminare“; una crisi fisica e mentale che lo ha portato a “perdere 5 kg in 4 giorni”.

Durata e rimedi

I sintomi accusati sono insonnia, ansia e attacchi di panico. Un effetto riscontrato generalmente dopo 36-96 ore la riduzione o la sospensione della terapia. L’effetto rimbalzo può causare nel paziente gli effetti una depressione peggiore rispetto a quella per la quale era stata necessaria la prescrizione del farmaco.

Problematiche che generalmente possono essere risolte in modo spontaneo, in un lasso di tempo che spazia tra 1 giorno alle 3 settimane. Anche se la media è di 5 giorni. I sintomi sono reversibili, sono dunque esclusi i danni permanenti.

Intanto in queste ore si stanno raccogliendo numerosi messaggi di vicinanza al cantante.

