Fedez in gravissime condizioni, la situazione peggiora giorno dopo giorno: c’è il silenzio più totale

Sulla salute di Fedez si sta dicendo molto. In tanti sono preoccupati, ma finalmente qualcuno ha rotto il silenzio.

Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è una delle figure più influenti della scena musicale e mediatica italiana. Uno dei suoi punti di forza non è tanto il genere rap in sé, ma il fatto che, attraverso la sua arte, riesca ad affrontare tematiche sociali e politiche.

Non è però sempre stato così. Anzi, in passato, soprattutto in epoca giovanile, Fedez scriveva canzoni dall’alto contenuto misogino e sessista. Questo suo passato è stato spesso portato nuovamente a galla da alcuni suoi detrattori che cercavano di minare il suo successo.

A queste critiche, Fedez e, all’epoca, anche Chiara Ferragni, ha sempre risposto con sincerità: il passato è passato, “Non nego di averle scritte quelle cose, ma mi inscrivevo in un genere. Non dico che non sia sessista, ma si cresce nella vita e si capiscono tante cose”.

Potrebbe non essere noto a tutti però che nell’ultimo periodo, Fedez ha dovuto affrontare una situazione piuttosto complicata. Di recente, ha infatti dichiarato di essere malato di tumore. Le foto sui social che lo ritraevano in ospedale hanno fatto il giro del mondo. Ciononostante, si credeva che l’incubo fosse finito.

La malattia di Fedez

Lo ha reso noto Fabrizio Corona su Instagram: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″.

Questo ha sollevato molte preoccupazioni tra i suoi fan, soprattutto dopo che è stato rivelato che Fedez aveva avuto una ricaduta del tumore neuroendocrino per il quale era stato operato nel 2022. Non è noto come Corona sia in possesso di queste informazioni, al momento. Ma non è tutto.

Silenzio stampa e rottura

Cattelan ha confermato le parole di Corona. “L’avevo invitato al debutto di Da vicino nessuno è normale, ma ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”.

Tuttavia, il silenzio stampa è stato interrotto proprio qualche ora fa. A romperlo è stato il cantante stesso, il quale ha annunciato sui propri social quanto segue: “Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave”. Ciononostante, i fan temono il peggio e restano in attesa di eventuali aggiornamenti.