Ambra Angiolini, ritorno di fiamma della conduttrice: “Lui mi ha dato fiducia, ed è stato il primo” | Ricordo dolcissimo

Ambra Angiolini, confessione dolcissima dell’artista romana. ” Lui mi ha dato fiducia ed è stato il primo…”, parole che non passano inosservate.

Ne è passata di certo di acqua sotto i ponti quando ancora adolescente si è fatta conoscere per la sua grande parlantina e i capelli ricci alla conduzione di Non è la Rai. Il successo allora la travolse all’improvviso e per lei si parlava di fenomeno. E come ogni personaggio sulla cresta dell’onda, c’era chi la amava alla follia e chi la criticava aspramente.

Le sue coetanee, ma per la verità anche ragazzine più piccole, imitavano i suoi look e le sue canzoni, in particolare T’Appartengo, sono diventati dei veri tormentoni che ancora oggi ci ritroviamo di tanto in tanto a canticchiare sotto la doccia. Fatto sta che ben presto lei ha capito che non fosse la strada della musica da percorrere a spron battuto dal punto di vista lavorativo.

Si è rimboccata le maniche, ha studiato duro, dimostrando ampiamente di non essere una di quelle tante meteore che affollano il vasto e luccicante mondo dello Spettacolo, non solo nostrano. La conduzione non l’ha mai lasciata, dimostrando di essere una vera fuoriclasse. Inoltre si è avvicinata all‘universo radiofonico e ha pubblicato un libro. Parliamo in quest’ultimo caso di InFame.

Ambra Angiolini e la sua dolcissima confessione, ” Lui mi ha dato fiducia ed è stato il primo…”

Tuttavia da molti anni la Angiolini è apprezzatissima come attrice sia per il Grande che il Piccolo Schermo. Lei passa, e pure con grandissima disinvoltura, da ruoli drammatici a quelli ben più brillanti. Inoltre ama profondamente anche il Teatro che le permette di girare tutta l’Italia e di incontrare così i suoi fan dal vivo.

Non dimentica nemmeno di occuparsi attivamente del Sociale e sui Social, in particolare su Instagram, ama tenere informati i suoi tanti followers su tante iniziative oltre che sui suoi numerosi progetti lavorativi. Ora però costoro sono estasiati da una su confessione: ” Lui mi ha dato fiducia ed è stato il primo”. Si è forse riferita al suo celebre ex, nonché padre dei suoi due figli, il bel Francesco Renga? Dunque è avvenuto un ritorno di fiamma tra loro?

Il suo più grande grazie va a lui

Con lui, anche se non stanno più insieme da un pezzo, i rapporti sono ottimi. I due si vogliono un gran bene, sono rimasti amici e si vedono con una certa frequenza per via di Leonardo e Jolanda che oggi sono entrambi adulti. In ogni caso sia Ambra che il cantante bresciano si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. Tuttavia non è lui l’uomo protagonista della sua dichiarazione.

Parliamo infatti di Ferzand Ozpetek che l’ha fortemente voluta per Saturno Contro che ha sancito l’esordio attoriale di Ambra. Da allora la sua carriera è sempre stata più brillante. Lei ha parlato di tutto ciò al Riviera International Film Festival dove era decisamente molto ma molto attesa.