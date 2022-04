Federdanza, Riccione ospiterà i Campionati Assoluti 2023-24: c’è l’intesa

In seguito al protocollo d’intesa tra il Comune di Riccione e la Federazione Italiana Danza Sportiva, la città di Riccione ospiterà i Campionati Assoluti Fids 2023-24. . Tre anni di danza sportiva, frutto di “un’ottima collaborazione”, ha commentato la Presidente della Federdanza, Laura Lunetta.

“Questo è il risultato dell’importante e proficua collaborazione tra il Comune di Riccione e la Federazione Italiana Danza Sportiva”, dichiara Lunetta. “La Fids ha già collaborato con l’amministrazione di Riccione per la realizzazione di importanti eventi sportivi nel 2020 e 2021 con ottimi risultati. Abbiamo deciso di procedere a una convenzione su più anni con una calendarizzazione di eventi sportivi particolarmente significativi per la città di Riccione. Come i Campionati Assoluti organizzati negli ultimi anni a Foligno, nei periodi meno centrali della stagione turistica“.

Caldari (Turismo e Sport): “Legame consolidato con la Federazione”

Sul tema è intervenuto anche Stefano Caldari, assessore al Turismo e lo Sport del Comune di Riccione. “Questo accordi triennale consolida un legame con la Federazione Danza Sportiva che negli anni è cresciuto e si è arricchito”, ha spiegato. “Con la Fids, che abbiamo incontrato in febbraio a Roma, abbiamo steso un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative turistico-sportive. L’obiettivo è la promozione e la valorizzazione del prodotto turistico del territorio e della danza sportiva.

Un lavoro di squadra che porterà a Riccione migliaia di atleti e una disciplina sempre più praticata in Italia. Per questo ringrazio la presidente Lunetta e il suo staff per la grande fiducia dimostrata nelle nostre capacità. E per riconoscere in Riccione un valore aggiunto a livello nazionale“.

“Modo migliore per affermare la specificità territoriale”

“Per il nostro Comune, questa intesa rappresenta anche il modo migliore per affermare la specificità territoriale, come meta turistica sportiva e di grandi eventi legati alle competizioni di alto livello. Il brand Riccione sempre più si abbina al benessere, all’attività fisica, e allo sport e quindi la Giunta ha inteso anche concedere il patrocinio alle iniziative della Fids”.

