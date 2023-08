Febbre Lukaku: tifosi sulle auto per vedere meglio, tanti danni

Romelu Lukaku è arrivato a Roma. Una trattativa durata per tutto il weekend: 8 milioni più 4 di bonus per le vittorie di squadra, questo l’accordo che lo porta nella capitale. L’attaccante belga è quindi pronto per la sua nuova avvenuta in giallorosso, sarà lui il centravanti che serviva per puntellare la rosa dopo l’infortunio di Abraham. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo un’estate tormentata in cui è stato vicino all’approdo alla Juventus, l’ex Inter è ora a disposizione di José Mourinho.

Fondamentale ai fini della buona riuscita della trattativa l’intervento del proprietario della Roma Dan Friedkin che ha anche pilotato l’aereo arrivato ieri intorno alle 17 a Ciampino con a bordo il classe ’93.

Febbre Lukaku: vetri rotti e macchine danneggiate

Ed è proprio all’aeroporto che i tifosi hanno atteso in massa (oltre 5mila i sostenitori presenti) l’arrivo del calciatore, rendendosi protagonisti di atti vandalici. E’ successo di tutto infatti alle auto parcheggiate nei pressi dell’aeroporto: vetri rotti e carrozzeria danneggiata.

L’area è quella del parcheggio dei dipendenti dell’area aeroportuale, utilizzata anche quando devono partire dall’aeroporto romano. L’arrivo di Lukaku allo scalo di Ciampino sarebbe stato prevedibilmente accompagnato da migliaia di tifosi, così la prefettura gli ha destinato quell’area.

Non tutti hanno potuto mettere in salvo le proprie vetture però e di certo la speranza che non venissero prese come scala non è bastata. A decine, in piedi sui tettucci, incuranti del loro peso, hanno danneggiato le auto parcheggiate.

Il parcheggio è dotato di telecamere di sorveglianza, oltre a foto e video che impazzano nella chat in queste ore, che permetteranno alle forze dell’ordine di risalire all’identità dei tifosi.

© Riproduzione riservata