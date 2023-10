Fabio Fazio, da giovanissimo era bellissimo: a 20 anni le faceva capitolare tutte | Senza occhiali e pochissima barba

Fabio Fazio è un nome che per molti anni ha fatto, e sta ancora facendo, sebbene non vi operi più, la storia dell’Azienda di Viale Mazzini. Ma in quanti se lo ricordano agli esordi?

Nell’ultima stagione televisiva, precisamente 2022/2023, Fabio Fazio è stato al centro di un’autentica bufera mediatica. Ciò è stato dovuto alla sua decisione di abbandonare l’Azienda di Viale Mazzini per approdare con il suo Che Tempo Che Fa su Discovery, dove ha deciso di portare con lui anche le amiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il programma ancora non ha visto il suo fischio d’inizio sulla nuova Rete, dunque i fan sono comunque in trepida attesa. Dopo questa decisione presa da Fazio tuttavia ha incominciato a farsi strada la voce, sempre più potente, che ogni cosa fosse possibile, come infatti poi è stato anche su altre Reti.

Prima fra tutte è stato, senza se e senza ma, il benservito dato a Barbara D’Urso per quanto riguarda la conduzione di Pomeriggio Cinque. Anche l’addio di Belen ha destato non poco scalpore, ma sebbene all’inizio sembrasse solo un arrivederci, Tanto più che lei non ha dato notizie ai fan relative ai suoi nuovi impegni televisivi.

Fabio Fazio e la sua longeva carriera Televisiva

Tuttavia, tornando a Fazio, non sono pochi gli anni in cui il conduttore ligure sta operando con grande successo in televisione. Negli Anni ’90 infatti è stato uno dei volti più amati del dopo pranzo della domenica pomeriggio per la conduzione del seguitissimo programma di intrattenimento Quelli Che il Calcio.

Il programma gli ha dato un grandissimo successo ad ampio raggio presso il pubblico di ogni età e che era molto variegato. Infatti l’intento era quello di raccogliere nello studio molteplici personalità televisive e non solo con in comune la passione per il calcio ma con il mondo dello Spettacolo e dell’Arte in generale. In ogni caso in quanti lo hanno visto ventenne? Un vero schianto!

A 20 anni un vero schianto

Capelli ricci scuri, neri corvini e un pizzetto appena accennato e molto curato. Viso pulito e sguardo dolce, quasi timido. Così si è affacciato giovanissimo all’Azienda di Viale Mazzini il conduttore . Da allora ne ha fatta di strada! Ha iniziato a muovere i primi passi come imitatore e poi ha capito che la sua strada dal punto professionale fosse ben altra.

Si è innamorato della conduzione, della comunicazione e del giornalismo e dopo tanta gavetta è arrivato a essere l’immenso professionista che è oggi. Ora è amatissimo e stimatissimo dal grande pubblico e da tantissimi suoi colleghi. E sono tutti pronti di seguirlo a Che Tempo Che fa da quest’anno in onda su Discovery.

© Riproduzione riservata