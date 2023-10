Trasformazione indescrivibile di Cristina Scuccia: è entrata dal parrucchiere in un modo ed è uscita in un altro | Irriconoscibile

Cristina Scuccia si è recata in un salone di bellezza e ci ha dato un netto taglio. Ecco come si è mostrata sui social. La reazione dei follower non lascia alcun dubbio

Cristina Scuccia è sicuramente una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Sicuramente ha scatenato la curiosità della massa per la scelta di togliersi l’abito religioso. Infatti ne ha parlato in vari studi televisivi per poter spiegare al meglio cosa l’ha spinta a stravolgere i suoi piani.

Nel 2014 si è presentata nello studio televisivo di The Voice e ha portato a casa la vittoria. Ciò le ha permesso di coltivare la sua più grande passione, ovvero il canto. Tuttavia a un certo punto ha comunicato ai fan di voler abbandonare i voti religiosi.

Nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi ha voluto fortemente mettersi alla prova e mostrare agli italiani la nuova versione di sé. Non solo ha stupito per la sua grinta, ma anche per aver fatto intendere che nel suo cuore c’è una persona speciale.

Ilary Blasi ha cercato di estrapolare qualche informazione in più, ma ogni tentativo è risultato inutile. Ciò conferma per l’ennesima volta che Cristina Scuccia è molto riservata, anche se qualche volta fa uno strappo alla regola come è accaduto in queste ore.

Cristina Scuccia in un salone di bellezza

Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una voce fantastica. Sull’isola ha mostrato la sua personalità, in quanto andava d’accordo con la maggior parte dei naufraghi. Non ha mai replicato aspramente contro coloro che le hanno puntato il dito contro. Così facendo ha mostrato l’animo pacato e non incline alla discussione accesa.

Secondo fonti attendibili avrebbe dovuto partecipare anche all’attuale edizione di Tale e Quale Show, ma le cose non sono andate come sperate. Un motivo in più per recarsi dal parrucchiere e cambiare totalmente look? Non si sa la risposta, a differenza della reazione dei follower del nuovo taglio di capelli.

“Sei meravigliosa Cristina, come sempre”

Essendo ormai da anni un personaggio pubblico, Cristina Scuccia tende a mostrare una parte della sua quotidianità sui social e stavolta lo ha fatto all’interno di un salone di bellezza. Ha deciso di tagliare i capelli affidandosi a un hair stylist di fiducia.

Si possono leggere tanti commenti positivi, chiaro segno che il risultato è piaciuto. D’altronde l’ex suora rappresenta un modello di riferimento per coloro che privilegiano tuttora una bellezza naturale e per niente artefatta.

