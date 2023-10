Andrea Giuliacci, lui è famoso quanto il padre ma avete mai visto la moglie? Oltre che bella è molto conosciuta

Molti non conoscono la moglie di Andrea Giuliacci. Si chiama Livia e, oltre a essere dotata di un fascino indiscusso, è anche molto dedita al lavoro. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto

Nato il 19 marzo 1971, Andrea Giuliacci è un meteorologo, nonché figlio di Mario Giuliacci. Si è laureato in Fisica presso l’Università di Milano e presso l’Università Federico II di Napoli ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze della terra.

La sua professionalità non è passata inosservata, dunque nei telegiornali Studio Aperto, TG4 e TG5 ha informato il pubblico sulle previsioni del meteo. È stato anche ospite di Mattino cinque tutte le mattine. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Inoltre dal 2007 insegna Fisica presso l’Università di Milano. In tv l’abbiamo visto anche nel game show Avanti un altro! nel 2014 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Poi nel 2016 ha partecipato a Caduta libera con Gerry Scotti.

Quando torna a casa, dopo una giornata intensa di lavoro, Anna Gaia, Carlo Maria e la moglie Livia lo accolgono calorosamente. Ma cosa sappiamo della famiglia? Nulla? Allora andiamo a scoprirlo!

La moglie di Andrea Giuliacci stupisce tutti, ecco il motivo

Andrea Giuliacci non parla molto della sua vita privata e non pubblica nulla sulla sua famiglia. Infatti è difficile trovare degli scatti della moglie e dei figli, i quali non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Non a caso la prima è nata 13 anni fa.

Per quanto riguarda la moglie, durante una delle sue innumerevoli interviste ha dichiarato che si è trattato di Amore a prima vista: “La prima volta che l’ho vista ho capito immediatamente che era la donna per me. L’ho guardata e mi son detto ‘E’ diversa da dalle altre, voglio lei'”. In seguito alla lettura di simili affermazioni, in tanti hanno cercato di dare un volto a colei che ha rubato il suo cuore. I più temerari sono riusciti nell’impresa.

Una moglie dedita al lavoro

Lei si chiama Livia Achilli ed è candidata alla Camera dei Deputati. Dal 2006 è avvocato e svolge l’attività a Milano dove nel 2011 ha fondato Lo Studio Legale Achilli e Associati. Inoltre è anche General counsel del sito Meteo Giuliacci.

Una donna dalle mille risorse. D’altronde non poteva essere altrimenti dal momento che ha stregato uno degli uomini più acculturati del mondo della televisione. Da non dimenticare la sua inestimabile bellezza. Alla fin fine si può dire con fermezza che Andrea Giuliacci è stato molto fortunato ad averla incontrata.

© Riproduzione riservata