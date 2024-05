Festa della mamma, con queste ricette speciali rimarrà senza parole: le prepari una cenetta coi fiocchi

Domenica 12 maggio ci sarà la Festa della Mamma e i figli di tutta Italia (in quanto ogni Stato ha un giorno a sé) staranno iniziando a pensare a che regalo fare alla mamma. Ecco quindi delle ricette speciali che potreste prepararle per lasciarla senza parole.

La Festa della Mamma è una di quelle giornate che si festeggia sempre con gioia in quanto questo giorno è dedicato a tutte le mamme ma anche a tutte quelle donne che sono importanti per chi la mamma non c’è l’ha più o non l’ha mai conosciuta.

Alla fine tutte possiamo sentirci “mamma di”, per questo, il 12 maggio celebrate con la più totale letizia, perché questo ruolo è molto importante, in quanto denota non solo molta empatia ma anche spirito di sacrificio, in quanto le “vere mamme” metteranno sempre al primo posto la felicità dei propri figli, biologici o meno.

Durante la seconda domenica di maggio, sono molti i figli che spaziano da un regalo all’altro, in quanto ci sono quelli che sanno già cosa fare e quelli che brancolano un pò nel buio cercando idee in rete.

Per questo oggi vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento, qualora foste nel secondo gruppo. Che ne direste di qualche ricetta gustosa, per lasciare la vostra mamma senza parole, preparandole una cenetta coi fiocchi?

La Festa della Mamma: preparatele una cenetta coi fiocchi

La Festa della Mamma è una celebrazione d’amore che si fa verso la propria mamma o la donna che per noi occupa quel medesimo posto nel nostro cuore, a dimostrazione del fatto di quanto questa persona sia importante per noi. Di regali che potreste farle ce ne sono veramente molti, in quanto c’è chi opta per un bel mazzo di fiori, chi per un gioiello, chi per un viaggio e molti altri per una capatina alle terme per godersi assieme una giornata all’insegna di idromassaggio e sauna.

Molti optano anche per un regalo più tecnologico, come per esempio uno smartphone nuovo o un fotolibro o una cornice interattiva. Insomma di idee ce ne sono moltissime in rete, per non parlare dei tradizionali dolcetti a forma di cuore o comunque decorati a tema.

Un regalo alternativo

Se quest’anno invece voleste stupire vostra mamma con una cenetta coi fiocchi, Benedetta Rossi corre in vostro soccorso, con il suo “Menù per la Festa della Mamma” con le sue ricette gustose e facili da realizzare.

Come suggerisce la famosa food blogger, come antipasto potreste prepararle dei deliziosi “asparagi in sfoglia”, come primo, “i rigatoni fiori di zucca e speck”, come secondo, “involtini di carne ripieni di prosciutto e formaggio” adagiati su una base di pisellini saltati e come contorno, una teglia di “carciofi e patate al forno”. Per ultimo ma non per questo meno importante (anzi tutto il contrario), è arrivato il momento del dessert, dove potreste stupire la vostra mamma, nel giorno della Festa della Mamma, con la torta di Benedetta, “la torta Mammamia”. Ovviamente noi vi abbiamo riportato solo i nomi dei piatti, in modo che possiate recarvi sul sito ufficiale della Rossi e seguire le indicazioni per la preparazione dei suoi piatti sempre super gustosi. Allora, cosa ne pensate?