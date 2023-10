“Ero reclusa”, il ritorno in pubblico della figlia di Al Bano e Romina: dopo il lungo silenzio la verità su dov’è stata

La figlia di Al Bano e Romina Power torna alla ribalta con una novità clamorosa: il mistero è finalmente svelato.

L’avvenente figlia d’arte Romina Carrisi ha recentemente interrotto la sua lunga assenza dagli schermi televisivi, e concesso a Silvia Toffanin un’intervista esclusiva nel parterre di “Verissimo”.

La quartogenita di Al Bano e Romina Power ha militato negli ultimi anni tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone, familiarizzando in breve tempo con l’intero entourage del programma.

In effetti, Romina Carrisi si è legata in particolar modo al regista di esterne Stefano Rastelli, e nonostante i 17 anni di gap anagrafico – nonché la complicata situazione familiare del professionista – la love story ha ben presto preso il volo.

Superate le comprensibili riserve di Romina Jr., la relazione sta attualmente approdando ad una nuova fase: i due fidanzati accoglieranno presto in famiglia un neonato, con somma gioia dei nonni Al Bano e Romina.

Romina Jr. e la storia d’amore son Stefano Rastelli

Il regista televisivo è reduce da un matrimonio, in cui ha dato i natali assieme all’ex moglie alle due figlie Emma, di 19 anni, e Lola, di 16. Nonostante Romina Jr. fosse inizialmente intimidita dalla differenza di età e di esperienze, la figlia d’arte si è gettata a capofitto nella relazione; in seguito alla soppressione di “Oggi è un altro giorno”, però, è completamente scomparsa dagli schermi televisivi. La ragione è presto detta: Romina Jr. ha recentemente scoperto di attendere un bimbo, ed ha avvertito il desiderio di condividere le sue emozioni con il grande pubblico di Mediaset solamente una volta giunta al quinto mese della gravidanza.

Intervistata da Silvia Toffanin, ha narrato gli albori della sua relazione: “Abbiamo iniziato a convivere quasi da subito. Mi trovo a mio agio con lui, è un uomo per me perfetto anche nelle sue imperfezioni, un uomo che c’è, che ti ascolta, e che riesce a capirti anche nei tuoi silenzi… Per me, non c’è dono più grande“. La 37enne ha poi rivelato le ragioni del suo silenzio mediatico: “Ero reclusa. Non volevo renderlo pubblico troppo presto. Ho cercato di viverlo il più a lungo possibile con la mia famiglia“. I futuri nonni Al Bano e Romina avrebbero accolto la notizia con gioia, e la giovane ha riferito: “Lei era super entusiasta. Papà all’inizio mi ha fatto un’esclamazione irripetibile in pugliese. È stra-premuroso, e mi accudisce più del solito“.

Romina Jr. a ruota libera sull’aborto

L’ultimogenita di Al Bano e Romina Power ha infine confessato a “Verissimo” di aver affrontato in passato un doloroso aborto.

“Nessuna donna vorrebbe mai farlo” – ha asserito – “Fu difficile. Ogni donna, però, deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Io volevo creare una famiglia con un bambino, non volevo essere una mamma single. Per me era estremamente importante trovare l’uomo giusto“. Romina ha infine concluso: “Avere un bambino è un atto di generosità ed altruismo, perché stai dando non solo il tuo corpo per nove mesi, ma la tua vita intera ad un altro essere umano“.

