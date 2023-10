Amici, ex allievo finito in mezzo alla strada con un cartello di cartone: “Non ho più un ca**o da…” | Cosa gli è accaduto

Un ex allievo di Amici sta facendo preoccupare i fan perché si è mostrato in modo alquanto insolito sui social. Andiamo a scoprire chi è e cosa sta succedendo

Amici è il talent show di Maria De Filippi che rappresenta un buon trampolino di lancio per i giovani che vogliono rendere la propria passione un lavoro. Tanti si presentano ai provini, ma pochi riescono a convincere i maestri di ballo e di canto. Secondo il pubblico anche quest’anno la classe formata da qualche settimana regalerà tante sorprese ed emozioni.

Come sempre Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano risultano essere quelli più esigenti, ragion per cui le discussioni con Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini sono all'ordine del giorno.

Sia ballerini che cantanti stanno dando il massimo perché vogliono seguire le orme degli allievi delle edizioni precedenti. Angelina Mango, per esempio, sta scalando la vetta del successo del tutto meritato per i fan.

Tuttavia in queste ore è al centro dell’attenzione un cantante di una delle precedenti edizioni. Si è mostrato sui social con un cartello su cui ha riportato una frase che ha scatenato la curiosità della massa. Volete sapere chi è il ragazzo in questione? Ecco alcuni indizi che vi permetteranno di cogliere da soli la sua identità.

Ex allievo di Amici si mostra sui social facendo un appello

Nato a Settimo Torinese il 14 settembre 2002, ha partecipato alla ventesima edizione. Ha studiato canto e pianoforte mentre lavorava come barbiere. Grazie alla scuola più famosa di canale 5 è arrivato alla fase del Serale nella squadra di Rudy Zerbi. Non si è portato a casa il montepremi, ma sì è classificato terzo a pari merito con Aka7even e con il ballerino Alessandro Cavallo.

Inoltre ha avuto una relazione con la compagna di banco Rosa Di Grazia. Lui non è altro che Deddy, pseudonimo di Dennis Rizzi. Un giorno fa ha pubblicato un post che non è passato inosservato.

Un messaggio che ha entusiasmato i fan

“Io non ho più un c***o da fare domani, ma voi sì perché a mezzanotte esce Le regole del fuoco”, ecco cosa ha riportato per iscritto nella didascalia del post che racchiude le due foto. Nella prima lui per le strade di Milano ha esibito un cartello con una scritta tale da far intendere che non ha più nulla da fare.

Ovviamente ha fatto riferimento all’uscita del suo nuovo singolo che è stato lanciato su tutte le piattaforme musicali da qualche ora. Senza dubbio anche stavolta otterrà un’altra gratificazione professionale.

