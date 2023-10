Pierpaolo Spollon, pizzicato a baciare la famosa conduttrice negli studi Rai | Chissà la reazione della moglie

Pierpaolo Spollon ha baciato senza alcuna esitazione una nota conduttrice della Rai. Andiamo a scoprire di che si tratta e qual è stata la reazione della moglie.

L’attore Pierpaolo Spollon è nato il 10 febbraio 1989 a Padova e ha raggiunto la fama grazie alla serie televisiva L’allieva e alla fiction Doc – Nelle tue mani, dove ha prestato il sepolto ai personaggi Marco Allevi e Riccardo Bonvegna. Da non dimenticare anche Bianca e Che Dio Ci Aiuti.

Mentre frequentava la scuola d'obbligo, si è avvicinato al mondo del cinema e così ha provato ad avere una parte per il film La giusta distanza di Carlo Mazzacurati. Ma è stato notato da un altro regista che gli ha dato più di una possibilità per farsi conoscere.

Quando è diventato maggiorenne si è trasferito a Roma per inseguire il suo sogno iscrivendosi al centro sperimentale di Cinematografia. Non a caso nel 2010 ha avuto la possibilità di avere una parte nel film Terraferma di Emanuele Crialese. Nel suo curriculum ha aggiunto Una grande famiglia di Rai 1, il film leoni di Pietro Parolin, La dolce arte di esistere di Pietro Reggiani, La porta rossa e poi successivamente ha fatto parte del cast della fiction che ha come protagonista Luca Argentero.

Poi accanto a Giuseppe Zeno l’abbiamo visto nella serie televisiva intitolata Bianca. Durante le interviste ha ammesso che non ha la stessa popolarità dei suoi colleghi, ma ciò non fa altro che spronarlo a fare di meglio. In queste ore si sta parlando anche di un suo gesto fatto davanti alle telecamere di un programma televisivo. Nella questione è inclusa un’amatissima conduttrice.

Pierpaolo Spollon dà un bacio proprio a lei! Ecco chi è

Pierpaolo Pollon ha avuto la possibilità di farsi intervistare in un noto studio. Stiamo parlando di un programma che ha sostituito Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Andando nello specifico, si tratta de La volta buona.

L’attore ha baciato la conduttrice, la quale non è altro che la bellissima Caterina Balivo. Ma è un bacio che può far preoccupare la moglie di lui? Andiamo a vedere Instagram story che di recente sta circolando sul web.

“Alla fine bacio fu con Spollon”

La storia è stata condivisa da Caterina Balivo. L’attore le dà un bacio sulla guancia in modo estremamente amichevole e lei ci ha scherzato su. Nulla di preoccupante, ragion per cui la moglie può stare tranquilla.

Essendo molto riservato sulla sua vita privata, Spollon ha detto solo in un secondo momento di avere due figli. Per quanto riguarda la moglie, non si sa nulla sul suo conto. Probabilmente potrebbe chiamarsi Angela.

