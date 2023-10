Pier Silvio Berlusconi, lo schianto è totale: la notizia di poche ore fa scatena l’inferno | “È un cogl…ne”

In seguito all’annuncio inerente a un altro programma televisivo, sono volate tante critiche per le scelte prese da Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa sta succedendo a Mediaset.

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha preso in mano le redini della situazione in seguito alla morte del padre, ha introdotto tante novità a Mediaset.

Infatti alcuni personaggi famosi si sono allontanati dal piccolo schermo. Barbara D’Urso, per esempio, è volata a Londra per realizzare dei progetti e ora al suo posto a Pomeriggio 5 c’è Myrta Merlino.

Per non parlare di Belen Rodriguez che non fa più parte del cast di Tu sì que vales e Le Iene. Tuttavia ha voluto precisare che la scelta è dipesa fortemente da lei.

Una tv letteralmente stravolta, ecco la promessa fatta tempo fa dal compagno di vita di Silvia Toffanin. Nelle ultime ore, però, sembra che non sia riuscito a mantenerla. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Valanga di critiche. Pier Silvio Berlusconi farà un passo indietro?

La critica è stata fatta a un famosissimo programma televisivo che da anni va in onda su canale 5. Alcune edizioni di questo reality show hanno dato la popolarità ad alcuni concorrenti. Tra questi possiamo menzionare Luca Argentero, uno degli attori di punta del mondo della recitazione del nostro Paese.

Stiamo parlando del Grande Fratello. Pier Silvio Berlusconi aveva dato parola che ci sarebbero stati dei cambiamenti con l’introduzione dei palinsesti 2023/2024. Infatti aveva riferito che avrebbe eliminato il trash che ha caratterizzato le scorse edizioni, soprattutto l’ultima. Ma stavolta cosa ha scatenato il web? La risposta è immediata: l’ingresso di un nuovo concorrente, diventato famoso grazie al reality delle tentazioni.

“Poi si chiedono perché la Rai li batte negli ascolti”

Temptation Island ha riscosso un grande successo in estate e il merito è stato senza dubbio delle coppie che si sono messe in gioco. Una di queste era composta da Perla e Mirko. Si è avvicinato alla tentatrice Greta, con la quale ha subito iniziato una relazione. Infatti dopo un mese si sono fatti lo stesso tatuaggio e hanno fatto le presentazioni in famiglia.

Eppure negli ultimi giorni non solo hanno comunicato la rottura, ma fare che proprio Mirko entrerà nella casa. Gli utenti social hanno espresso loro parere e qualcuno lo ha apostrofato con termini poco opportuni. Come se non bastasse è stato riferito da più di una persona che a maggior ragione non seguiranno più le vicende della casa più spiata d’Italia. Riuscirà Mirko a far cambiare idea? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

