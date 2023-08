F1 Gp Olanda 2023, Verstappen comanda prime prove libere e Ferrari indietro

(Adnkronos) – Max Verstappen comanda le prime prove libere del Gp d'Olanda 2023. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader della classifica del Mondiale di Formula 1, gira in 1'11''852 precedendo la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+ 0''278) e la Mercedes dell'inglese Lewis Hamilton (+ 0''373). Quarto tempo per la Red Bull del messicano Sergio Perez (+ 0''471). La Ferrari non va oltre il 16esimo tempo con il monegasco Charles Leclerc (+ 1''667). Diciannovesimo il collaudatore Robert Shwartzman (+ 2''951), schierato al posto di Carlos Sainz nella prima sessione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

