Calciomercato Roma, Gasperini: “Non blocco cessione Zapata”

(Adnkronos) – Nessun veto alla cessione di Duvan Zapata. Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, smentisce le news di calciomercato secondo cui avrebbe bloccato la cessione del centravanti colombiano, inseguito in particolare dalla Roma. "Zapata sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Ho un rapporto di massima fiducia con lui. Mi ero già espresso all'inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile", dice Gasperini alla vigilia del match con il Frosinone. Sulla nuova stagione Gasperini prevede "un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo. Allo stesso tempo penso che big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata