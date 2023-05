“Evoluti per caso”, il saggio di Fabio Procacciante racconta un lungo viaggio

Martedì 13 giugno 2023 alle ore 17:00, presso lo stabilimento “Venezia” di Ostia, Fabio Procacciante presenterà il suo ultimo saggio, Evoluti per caso. Un’occasione per conoscere personalmente l’autore e approfondire i temi trattati dal libro e l’importanza del tema trattato. Il prof. Fabio Procacciante sarà il punto di contatto tra i lettori che potranno porre domande e, visto il tema attualissimo trattato nell’opera, togliersi anche qualche dubbio e perplessità su un argomento così coinvolgente.

“Evoluti per caso”, il racconto di un lungo viaggio

“Se l’evoluzione avesse un vecchio saggio che la governa, potrebbe argomentare: “Datemi quattro miliardi di anni e trasformerò un batterio nell’ uomo vitruviano”. A guidare l’evoluzione non c’è un disegno intelligente o un risultato da raggiungere. C’è solo un’inconfutabile realtà: il pianeta subisce continui impercettibili e radicali cambiamenti, a volte sconvolgenti, e la vita cerca di adattarsi come può. Questo libro racconta un lungo viaggio dalle forme più ancestrali della vita: i batteri, insostituibili benefattori, altri nostri mortali nemici, fino ai sapiens, che al momento sono al culmine del percorso evolutivo su questo pianeta.

II tutto raccontato con il linguaggio della scienza e della divulgazione. Il genere umano non compare per caso nella storia dell’evoluzione, bensì a seguito di un lunghissimo iter durato miliardi di anni e in cui ogni circostanza, ogni evento, ogni cambiamento, ha determinato quello successivo. Se solo uno di questi passaggi fosse stato diverso, oggi non saremmo qui a leggere questo libro”.

Fabio Procacciante è laureato in Medicina all’Università La Sapienza di Roma. Master in Chirurgia epatica alla Royal Post Graduate Medical School di Londra. Ha insegnato prima a L’Aquila e poi a Roma come professore ordinario di Chirurgia generale. Direttore per lungo tempo della Unità Complessa di Chirurgia generale ed Endocrina al policlinico Umberto I di Roma.

Ha partecipato a programmi televisivi di divulgazione medica. E’ autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche di argomento chirurgico su riviste italiane e internazionali, è coautore di trattati di Chirurgia. Nel 2005 è stato insignito dalla Regina Elisabetta II della onorificenza OBE (Ordine dell’Impero Britannico). Nel 2016 il Rettore della Sapienza gli ha conferito una Medaglia per la lodevole attività accademica svolta.

Manlio Milana

Procacciante.it

In libreria: acquistabile con: CARTA docente e Bonus Cultura e online:

Mondadoristore.it

HOEPLI.it

© Riproduzione riservata