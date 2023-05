In occasione del 150simo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, lo scorso 22 maggio, Sergio Mattarella ha omaggiato il grande scrittore nella sua patria, Milano. Lo ha fatto però con un intervento in cui ne ha riletto la figura, adattandola ai canoni della modernità e dell’attualità. Un azzardo che lascia sempre, per usare un eufemismo, estremamente perplessi.

Sergio Mattarella depone una corona di fiori sul Monumento funebre di Alessandro Manzoni (© Quirinale.it)

Il discorso di Mattarella su Manzoni

Dal “discorso del re” di colinfirthiana memoria al discorso del Presidente il passo è breve, benché Mattarella rischi di averlo fatto più lungo della gamba. L’occasione era il 150° della scomparsa di Alessandro Manzoni, che però il Capo dello Stato ha voluto reinterpretare in ossequio all’odierno pensiero unico dominante.

A riprova, basti considerare, a titolo meramente esemplificativo, la sintesi di TGCom24, che poi è la stessa dei principali media mainstream che hanno individuato due “passaggi fondamentali”. Quelli in cui l’uomo del Colle sottolineava come la Costituzione vieti «nefaste idee di supremazia sulla razza» ed esortava il potere a non compiacere «le folle anonime».

Francesco Hayez – Ritratto di Alessandro Manzoni (Milano, Pinacoteca di Brera, 1841). © The Yorck Project via Wikimedia Commons

Tutto vero, sia chiaro, ma tutto marginale nel pensiero dell’autore de I promessi sposi, che ruotava piuttosto attorno a concetti che Mattarella ha toccato solo di sfuggita. Il primo e più imprescindibile è la sua fede cattolica, senza la quale, semplicemente, non si può capire nulla della produzione letteraria manzoniana. E senza la quale l’attenzione per i diritti umani che il Quirinale gli ha un po’ pretestuosamente attribuito rientrerebbe nell’ambito della pura retorica.

Il secondo è il nazionalismo, declinato come aspirazione all’Unità d’Italia, come ha ricordato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sollecitato da La Repubblica. Né peraltro si può trascurare il fondamentale contributo che Manzoni diede all’unificazione linguistica del neonato Belpaese mediante l’adozione del dialetto fiorentino.

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (© Ministero delle Politiche Agricole via Wikimedia Commons)

Omettere questi piccoli, insignificanti dettagli lascia la sgradevole sensazione che il Presidente della Repubblica volesse anzitutto trasformare il pater patriae in un’icona politically correct ante litteram. Un’operazione in pieno stile cancel culture che, en passant, non è che la versione 2.0 della censura asburgica contro cui Manzoni si batté a lungo. Ma non diciamolo a Mattarella.

Colin Firth ed Helena Bonham Carter sul set de “Il discorso del re” (© Lancashire.gov.uk via Wikimedia Commons) Costituzione della Repubblica italiana (© Egiglia via Wikimedia Commons) Basta politically correct (© Wikipedista DeeMusil via Wikimedia Commons)

